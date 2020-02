Izložba „Ljudi iz celog sveta“ od utorka u BW Experience

BEOGRAD – Izložba fotografija „Ljudi iz celog sveta“, čiji je autor multidisciplinarni umetnik Marko Obradović Edge, biće otvorena u utorak, 25. februara u 20 sati u izložbenom prostoru BW Experience, u okviru kulturno-umetničke inicijative KVART Belgrade Waterfront.

Na prodajnoj izložbi humanitarnog karaktera biće prikazane fotografije nastale tokom poslednje tri godine, koje dočaravaju jedinstvene trenutke koje je umetnik zabeležio tokom mnogobrojnih putovanja širom sveta, saopštio je Belgrade Waterfront.

Od šarolikih ulica Katmandua u Nepalu, srdačnih osmeha stanovnika egzotičnih destinacija, do kratkog susreta dvoje ljudi koji se više nikada u životu neće videti – Edge je svojim fotoaparatom uhvatio najneobičnije predele i neponovljive momente. Autor fotografijama dočarava i doživljaje na Šri Lanci, penjanje do Adamovog vrha do kojeg vodi pet i po hiljada strmih stepenika i susret sa budističkim monasima. Kako Edge ističe, ovakva uspomena vredi svakog pređenog stepenika.

„Uvek se trudim da zabeležim što više, uz obavezan izlazak sunca i neki predobar zalazak. Tek kada sam seo da prebiram po fotografijama za izložbu i počeo da proživljavam sva ta putovanja ispočetka, shvatio sam da mi nedostaje vijetnamska kafa od jaja koju sam tamo doživljavao zdravo za gotovo“, objašnjava Edge.

Prema njegovim rečima, različiti i zanimljivi ljudi koje je na ovim putovanjima sreo ne upotpunjuju utisak o nekoj zemlji, već ga u potpunosti nose.

Izložba u BW Experience organizovana je u saradnji sa Galerijom ŠTAB, a biće otvorena do 3. marta.

(Tanjug)