Izložba Marine Abramović koštala 1,3 miliona evra, prihod 18 miliona dinara

Vršilac dužnosti direktora Muzeja savremene umetnosti (MSU) Slobodan Nakarada rekao je da je izložbu Marine Abramović videlo oko 62.000 posetilaca, da je koštala oko 1,3 miliona evra i da je MSU ostvario prihod od 18 miliona dinara, što je možda rezultiralo „kažnjavanjem“ u vidu smanjenja budžeta za rad Muzeja u 2020. godini.

Nakarada je, na konferenciji za novinare u MSU, rekao da je izložba Marine Abramović „Čistač“, posle otvaranja rekonstruisane zgrade muzeja, „kruna 2019. godine“, da je izazvala brojne kontroverze, ali da je MSU to želeo jer umetnost treba da provocira.

„O izložbi je napisano ili objavljeno 1.728 članaka, Njujork tajms je objavio da je to jedna od 28 izložbi koje treba posetiti“, rekao je Nakarada i na komentare da je izložba preskupa, da će koštati oko 1,5 miliona evra, naglasio da se uštedelo i da će koštati 1,3 miliona.

Nakarada je ukazao i da je poražavajuće da su institucije kulture vratile 300 miliona dinara nepotrošenog novca, dok je iskorišćenost budžeta MSU 92 odsto.

„U Muzeju smo 2019. godine imali 100.000 posetilaca, a izložbu Marine Abramović je od 21. septembra videlo 62.000 posetilaca“, rekao je Nakarada i dodao da su dnevno imali po 1.500 posetilaca.

Nakarada je najavio da će poslednjeg dana izložbe, 20. januara, ulaz za posetioce biti besplatan i Muzej će raditi do 22 sata. Muzej će potom biti zatvoren do početka marta, kako bi se izložba spakovala.

Agenciji LLC moraće da se plati deo procenta za autorska prava, rekao je Nakarada i dodao da i Ministarstvo kulture zna koliki su prihodi od izložbe, pa je to možda razlog što nije dobijeno više novca budžetom za 2020. godinu.

„Moj lični utisak je da se kažnjavaju institucije koje dobro rade“, rekao je on i naveo da budžetom za 2020. godinu nije dobijen novac za osiguranje izložbi.

„Za izložbu Marine Abramović uložen je veliki novac, dala je država, sponzori, donatori, a novac koji je zarađen biće iskorišćen za pokrivanje nekih troškova muzeja“, dodao je on.

Izabrati direktora MSU

On je apelovao na nadležne institucije, pre svega Ministarstvo kulture jer kod njih nailaze na nerazumevanje, a ne toliko Vladu Srbije, da se izabere novi Upravni odbor muzeja, jer je Vladimir Veličković preminuo, a Aja Jung podnela ostavku na tu funkciju.

Upitan o konkursu za direktora MSU, Nakarada je rekao da je njegov uslov bio da, kada bude završena rekonstrukcija Muzeja, Ministarstvo kulture raspiše konkurs za direktora, što je učinjeno, ali odgovor je sada na Vladi Srbije i Ministarstvu.

Šef odeljenja MSU za umetničke zbirke i izložbe Zoran Erić najavio je da će neke od postavki u ovoj godini biti „Akvizicije: refleksije našeg vremena 1993-2019“, koja bi trebalo da se bavi različitim politikama otkupa dela u tom turbulentnom periodu, retrospektiva Goranke Matić, kao i izložba „Efekat pregleda“ o klimatskoj pravdi.

Poslednjeg dana izložbe Čistač ulaz će biti slobodan

Nakarada rekao je danas da će poslednji dan izložbe „Čistač“ konceptualne umetnice Marine Abramović, 20. januara, biti besplatan, kao i da će muzej tog dana raditi do 22 časa.

Nakarada je na konferenciji za novinare kazao da će pored najavaljenog performansa za taj dan, biti dodata još dva – „Odnos u vremenu“ (Relation in time) od 17 do 20 časova i „Umetnost mora biti lepa“ (Art must be beautiful) od 18 do 19 časova.

