Izložba slika Tare Rodić u Galeriji ULUS

BEOGRAD – Izložba slika Tare Rodić, pod nazivom „Sa one strane zla i industrijske sreće//On the other side of the evil and industry of happineš“, biće otvorena sutra u Galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije u Beogradu.

Tara Rodić je umetnica mlađe generacije koja je pažnju na sebe skrenula već tokom studija.

Na izložbi u Galeriji ULUS-a predstaviće se najnovijim ciklusom radova koji je nastao prošle godine.

Ove kompozicije su njen likovni doživljaj duhovnog aspekta društva, što ona, između ostalog, nagoveštava i kroz naziv ciklusa „Sa one strane zla i industrije sreće“.

Kako sama ističe, ono što nju zanima jeste istina ogoljena od lažnih stereotipa.

„Današnjica nam pruža širok izbor svega, naizgled zaista živimo slobodnije nego nekih davnih vremena kad je bilo skoro nezamislivo recimo da žena bude emancipovana. Problem s kojim se susrećemo u današnjici jeste pritisak. U nekoliko radova bavim se pritiskom kao jednom sveopštom istinom“, ističe Rodić.

Pritisak, primećuje umetnica, nastaje kao potreba čoveka da se prilagodi svuda i svakome.

„Danas možda više nego ikad smo suočeni sa neslobodom. Ljudi su suočeni da se bore za golu egzistenciju, koju prati smanjena empatija ili gotovo da i ne postoji. Kad se posmatra moja slika doživljavate jednu istinu, za koju možda nemate vremena da priznate sebi. Ona može biti neprijatna, ali cilj svake istine nije da se povrede osećanja čoveka, već osvešćivanje sebe i sveta u kome se živi“, istakla je Rodićeva.

Jako je važno, smatra, da kao umetnik ukazuje na sve ono što se „gura pod tepih“.

„Čovek danas nije ništa bolji ni prema prirodi bez koje ne bi mogao da živi. Toliko se industrija razvila, ali smatram da je naspram toga ljudski um u sve gorem stanju. I tu zalazim kad je reč o temi na radovima. Ukazujem na kolektivnu nesvesnost o poimanju sebe, drugog čoveka i prirode. Moje slike ukazuju na empatiju i razumevanje čoveka današnjice“, objasnila je Tara Rodić.

Izložba u Galeriji ULUS biće otvorena do 27. avgusta.

(Tanjug)