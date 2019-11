Izložba Srđana Đileta Markovića u Galeriji 73

BEOGRAD – U Galeriji `73 na Banovom brdu danas će u 19 časova biti otvorena samostalna izložba slika Srđana Đileta Markovića, pod nazivom „Belgrade 2099“ saopštio je organizator.

Postavku čini petnaestak radova velikih formata iz privatnih kolekcija, u različitim tehnikama. Prema rečima Andreja Mirčeva, autora teksta za katalog izložbe, slikarstvo Srđana Đileta Markovića uglavnom je dovođeno u relaciju sa američkim andergraund stripom, čiji razvoj koincidira sa jačanjem kontrakulture i hippi pokreta krajem 60 – tih godina.

„Iako je uticaj tog fenomena nesumnjiv i ogleda se pre svega u karakterističnoj figuraciji, te načinu na koji gradi kompoziciju i siže na svojim platnima, kao drugu ishodišnu tačku Điletove likovne ideograme treba posmatrati i kao svesni dijalog sa tradicijom Nove objektivnosti (Neue Saćlićkeit) tj. umetnicima kao što su Georg Gros, Oto Diks ili Georg Šolc“, piše u katalogu Mirčev

Srđan Đile Marković je osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Najpre je pohađao kurs crtanja u Šumatovačkoj 1983, iste godine upisuje slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na kome diplomira 1988. u klasi profesorke Milice Stevanović, kod koje i magistrira 1991.

Prvi put izlaže 1984. na Oktobarskom salonu, a samostalno 1987. u Galeriji SKC.

U Muzeju savremene umetnosti 2005. godine učestvuje na izložbi „O normalnosti“, a 2008. na Likovnoj jeseni u Somboru.

Od 1984. objavljivao je tekstove u listovima NON, Student, Likovni život i Glas javnosti, u kome se 1999. zapošljava kao likovni kritičar (do 2008). Pisao je predgovore za izložbene kataloge. Studijski boravak u Los Anđelesu 1992. kada učestvuje na kolektivnoj izložbi u Galeriji Ninna Frost. Od 1978. godine svirao je u brojnim beogradskim new wawe bendovima: Nule, UKT, Bombarderi, Disciplina kičme, Plaćenici, Kazimirov kazneni korpus, ĐT, Supernaut, sa kojom je 1993. snimio kasetu „Budućnost sada“.

Sa glumicom Sonjom Savić osnovao je multimedijalnu trupu S. S. Supernaut koja je snimila tri filma: „Ubistvo na ivici grada“, „Superstvarnost“ i „Play“.

Sa slikarom Miomirom Grujićem Flekom nastupa na BITEF-u 1995. Bio je saradnik Radija B92 kao autor i voditelj emisije „Radio mitomanija“ 1993-1994.

Srđan Đile Marković spada u red vodećih multumedijalnih umetnika koji su načinili fizionomiju stvaralačke scene tokom osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka izvan oficijelnih institucionalnih i društvenih krugova. Pripadnik je novotalasnog pokreta u slikarstvu, muzici, filmu i drugim umetnostima i umetničkim rodovima koji su bili prihvaćeni od pripadnika njegove generacije i koji su stekli, posebno u muzici, brojne sledbenike i poštovaoce.

Poreklo (sin oca slikara, profesora univerziteta i majke koja je takođe bila poznata slikarka), obrazovanje, znatiželja i spremnost da se okrene od akademskog stvaralaštva i upusti u neizvesno eksperimentisanje sa formama i medijima, u slučaju Đileta Markovića pokazali su se kao izrazito uspešna kombinacija koja ga je dovela na sam vrh umetnika njegove generacije koja je dalje utirala puteve novog, oslobađajućeg shvatanja mesta i svrhe umetnosti na aktuelnoj kulturnoj mapi.

Izlagao je na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama, a ova izložba će trajati do 19. novembra

