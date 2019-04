Jonca Erkan iz UNESKO gost konferencije u Šibeniku

ŠIBENIK – Međunarodna stručno-naučna konferencija pod nazivom „Proceed with Care – Living with tourism“ biće održana od 2. do 5. maja u Šibeniku u organizaciji Nacionalnog udruženja za interdisciplinarno delovanje na području baštine i turizma, najavili su danas organizatori.

Glavna tema konferencije biće „Suživot s turizmom i održivo upravljanje baštinom i turizmom u područjima vrijedne kulturne i prirodne baštine s naglaskom na svetskoj kulturnoj baštini pod zaštitom UNESCO.

Uvodno predavanje na konferenciji Proceed with Care održaće Jonca Erkan, direktorka UNESCO-ve službe za menadžment i promociju Svetske baštine s naglaskom na nove medije.

Kroz svoju bogatu karijeru radila je na mnogim velikim projektima, a posebno se ističe istraživanje koje se održalo od 2012. do 2014. godine pod nazivom „Nematerijalna baština na pokrivenom bazaru, Istanbul i definicija inovacijskog kapaciteta“.

Članica je UNESCO-a, a ima ključnu ulogu o upravljanju i promicanju mesta svetske baštine.

Ujedno je članica i Europa Nostre, a primila je i mnogobrojne svetske nagrade za svoj rad.

