Jugoslovensko dramsko osvojilo dve nagrade u Zagrebu

BEOGRAD – Beogradsko Jugoslovensko dramsko pozorište osvojilo je dve nagrade na sinoć završenom festavu Dani satire Fadila Hadžića, saopšteno je iz JDP-a.

Po odluci stručnog žirija u sastavu:Dražen Čuček (glumac, predsednik žirija), Dubravko Mihanović (dramski pisac i dramaturg) i Bojana Radović (novinarka i pozorišna kritičarka Večernjeg lista), Nagradu za najbolju režiju dobio je Bobo Jelčić za predstavu Zašto je poludeo gospodin R? Rajnera Vernera Fasbindera i Mihaela Fenglera u produkciji Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

U obrazloženju žirija se navodi: „Premošćujući medije i epohe, društvena uređenja i socijalna stanja, na tlocrtu polemičnog Fasbinderovog dela nastala je predstava koja bešavno spaja intimno i političko, zagledana u ranjivost čoveka, svejedno kojeg i svejedno odakle, jer krhkost nam je zajednička. Reditelj je oblikuje dojmljivo, s poverenjem u pozorište kao prostor susreta, očuđenja i empatije, polako nas uvlačeći u ovu ‘priču bez priče’, na čijem se kraju osećamo kao da nam nedostaje daha. Čini nam se da gledamo komediju, da bismo se ođednom zatekli u tragediji, pokušaju da se suočimo s čovekom u kojem se prepoznajemo, a koji je učinio nešto tako teško shvatljivo.“

Nagradu za najbolju mušku ulogu „Mladen Crnobrnja Gumbek“ osvojio je Boris Isakovih za ulogu Gospodina R.

„Nemiran i zbunjen u neurozi i boli koje taloži od prve minute predstave, samo on zna gde i kako, nemohan da artikuliše šta je to što mu ne da da se ostvari u potpunosti, da li je to društvo, porodica, prijatelji i kolege ili on sam, sav u pitanju odakle ta praznina u koju je upao, u koju smo upali, i koja guta sve što joj se približi, ovaj glumac samurajske pojave gradi ulogu s verom da je manje ponekad zaista više, a neizgovoreno je bitno kao i izrečeno, potisnuto kao i pokazano. Njegov Gospodin R. živi u nama još dugo nakon što je otisao s pozornice, poput neke pretnje, iako pozorišne – sasvim moguće i stvarne,“ naveo je žiri u obrazloženju.

