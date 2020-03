Jure Pavlović: „Mater“ je moj najličniji film

BEOGRAD – Snažna drama o odnosu između majke i ćerke „Mater“ u režiji Jureta Pavlovića biće prikazana večeras u Kombank dvorani u okviru FESTA, a pored reditelja, gošća festivala je i glavna glumica Daria Lorenci-Flatz.

Inspiraciju za ovu vrlo ličnu priču reditelj je pronašao u svojoj porodičnoj situaciji, a kako kaže, svoje intimno iskustvo želeo je da prenese na svet.

„Komplikovani su odnosi između majke i ćerke i vrlo je izazovno bilo raditi sa dve glumice kakve su Daria i Neva Rošić. Imali smo i veliki broj naturščika koji su filmu dali posebnu draž – dašak čistog života koji nas je dodatno inspirisao. Ovo će sigurno biti najličniji film u karijeri“, kazao je Pavlović.

Produkcija iz Hrvatske, Srbije, BIH i Francuske doprinela je filmu da, kako ističe, izađe iz okvira lokalnog i dobije širu dimenziju.

Glumica Lorenci-Flatz našla se u kadru sa svojom profesorkom u čijoj klasi je bila na Zagrebačkoj akademiji.

„Neva je uvek važila za strogu profesorku i oko njenog imena je uvek postojala ta aura. Međutim, ona je sjajna i uvek sam gajila neku vrstu strahopoštovanja. Sada kada smo se našle u ovom specifičnom odnosu na filmu to je prosto fascinanatan proces i vrlo važno iskustvo za mene. Uvek me je puštala da se sama razvijem i to sam uvek cenila“, kazala je Daria.

Rad na ovom ostvarenju za nju je bio, kako kaže, vrlo važan i jedinstven u karijeri, jer je zahtevao istraživanje i propitivanje sebe.

„Bio je to veliki izazov. „Mater“ je specifična filmska discpilina u kojoj je potreba psihička kondicija i poverenje u sebe, reditelja i glumce. Rečeno mi je da delujem kao naturščik, i smatram da je to veliki kompliment jer moramo ostati pre svega iskreni amateri u suštini“, kazala je Daria.

„Mater“ je na repertoaru i naredna dva dana u Kombank dvorani u okviru Glavnog takmičarskog programa.

(Tanjug)