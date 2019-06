BEOGRAD – Koncert benda „Whitesnake“ prekinut je sinoć na stadionu Tašmajdan zbog nevremena koje je zahvatilo Beograd.

Jaka kiša prekinula je koncert slavnog benda, ali su članovi sastava ipak na pljusku do kraja odsvirali „Still of the night“, a kiša im nije smetala ni da se nekoliko puta poklone publici.

FOTO TANJUG / SAVA RADOVANOVIC

(Tanjug)