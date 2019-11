Knjige Filmskog centra predstavljene u Banjaluci

BANJALUKA – Knjige „Kritički vodič kroz srpski film, 2000-2017“ i „The Best Serbian Films of the 21st Century“, autora Đorđa Bajića, Ivana Velisavljevića i Zorana Jankovića, predstavljene su u Banjaluci.

Promocija je održana 23. novembra u pozorištu Jazavac, a u okviru „DukaFesta“ – Međunarodnog festivala studentskog filma.

O knjigama je govorio autor, kritčar i urednik portala Filmskog centra Srbije Zoran Janković, a promociji su, između ostalih, prisustvovali i direktor festivala Saša Karakaš i članovi žirija Vladimir Tagić i Nemanja Ćeranić.

Pre toga, Zoran Janković je posetio dekanat Akademije umjetnosti u Banjaluci i dekanici Sandi Dodik uručio primerke obe knjige za biblioteku, kao dar Filmskog centra Srbije.

„Kritički vodič kroz srpski film, 2000-2017“ je javnosti privi put predstavljena 2018. godine na FEST-u. Osvojio je prvu nagradu u kategoriji knjiga koje imaju trajnu vrednost ili ostvaruju snažan naučni doprinos, a koju dodeljuje Festival knjiga FESK – Pazi šta čitaš.

Knjiga „The Best Serbian Films of the 21st Century“, iste autorske trojke, premijerno je predstavljena na Berlinskom filmskom festivalu ove godine, a nakon toga i u kafe-knjižari SKC Delfi u Beogradu.

Ovo delo sadrži kritike najboljih i najuspešnijih srpskih igranih filmova XXI veka, a kao i „Vodič“ objavljeno je u izdanju Filsmkog centra Srbije.

(Tanjug)