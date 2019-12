Komad „Osama-Kasaba u Njujorku“ 50. put u Zvezdara teatru

BEOGRAD – Predstava „Osama-Kasaba u Njujorku“ danas obeležava jubilej, 50. izvođenje.

Komad je nastao po romanu Vladimira Kecmanovića u dramatizaciji Koste Peševskog i Darka Bajića, koji je i reditelj predstave.

Mladu glumačku ekipu čine Andrija Kuzmanović, Jovan Jovanović, Iva Ilinčić, Branko Janković, Isidora Simijonović i Amar Ćorović.

„Osama-Kasaba u Njujorku“ je predstava o ljubavi i prijateljstvu, onom pravom koje može da se prekine samo velikom tragedijom kao što je rat. Obuhvata period od nekih dvadesetak godina, preciznije od mladosti naših junaka do njihovih zrelih godina. Čini mi se da zbog toga različite generacije mogu da se identifikuju sa našim likovima, upravo zato što mi prođemo razne periode života i sazrevanja“, objašnjava Isidora Simijonović.

Po njenim rečima ova priča obiluje arhetipskim odnosima – ljubavnim, prijateljskim, neprijateljskim, u kojima svi možemo da se prepoznamo.

„Te emocije su naravno podstaknute i pojačane okolnostima rata u kojima se ova predstava u svom većem delu događa. To su veoma nesrećne okolnosti koje ne bi trebalo nikad, nikoga i nigde da zateknu. U tome smo svi saglasni, bilo da smo to preživeli ili ne, u bilo kojim godinama da smo bili u to vreme“, zaključuje glumica.

Komad je premijerno izveden 4. aprila 2018. godine, a do sada je učestvovao na brojnim pozorišnim festivalima i osvojio nekoliko značajnih nagrada.

Veliki uspeh u ulozi Pripovedača u ovoj predstavi ostvario je Andrija Kuzmanović, a njegova uloga ovenčana je i „Zoranovim brkom“ na Danima Zorana Radmilovića u Zaječaru 2019. godine.

„Bilo mi je važno da pripovedač ima sve što nosi ljudskost. Osobine i vrline jednog normalnog čoveka, kome svi težimo. Uopšte me nije zanimalo ko je i šta je, bitno je da je čovek u biti, ljudsko biće, neko ko hoda ovom planetom i ko bi trebalo da bude jedno od najpamentijih bića. Nisam branio ni veroispovest, ni poziv, već samo ljudskost“, kazao je Andrija Kuzmanović.

Predstava je sledećeg meseca na repertoaru 24, 26. i 31. januara u Zvezdara teatru.

(Tanjug)