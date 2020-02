Koraks govorio o svojim karikaturama, vlasti, bojkotu izbora

Karikaturista Predrag Koraksić – Koraks je danas pozvao gradjane Šapca da izadju na lokalne izbore i time „sačuvaju to jezgro demokratije i slobode, da glasaju za vlast koja je već tamo i tako sačuvaju svoju slobodu“.

Koraksić (86) je rekao na RTV Šabac da isto misli i za Paraćin, gde je takodje na vlasti opozicija.

Objasnio je da su „u čitavoj priči o tome da li izaći ili ne izaći na izbore, Šabac i Paraćin kap u moru koja neće narušiti opštu sliku o bojktotu, a ljudi će sačuvati svoju slobodu“ u tim gradovima.

„Ja to zaista podržavam: moraju se sačuvati te oaze slobode, tamo su druge okolnosti, drugi izborni uslovi, tamo zaista slobodno ljudi biraju a ne kao na drugim mestima, gde dolaze džipovi i dele se pokloni. To će naravno biti i u Šapcu, ali u Šapcu postoji jezgro ljudi koji su izglasali sadašnje rukovodstvo koje sjajno radi i bilo bi šteta da se izgubi“, kazao je Koraksić.

On je rekao da smatra „da vlast može da se sruši samo na lokalnom nivou – tako je srušen režim Slobodana Miloševića“.

Na pitanje o tome kada je bilo najteže biti karikaturista, Koraksić je odgovorio da u vreme vladavine Josipa Broza Tita „nije bilo dozvoljeno da se u karikaturama prikazuju bilo kakvi funkcioneri, pa ni najniži“, predmet karikatura su bile uglavnom ljudske slabosti.

Kasnije, u vreme vlasti Slobodana Miloševića, Koraksić je rekao da je serijom karikatura o njemu mogao da „ispriča šta se sve dešavalo“. Povodom toga mu je jedan funkcioner blizak Miloševiću rekao da su tadašnje vlasti kroz njegove karikature branile sebe – dokazivale „da postoji sloboda štampe“, što mu je, kako je rekao „možda sačuvalo život“.

O karikaturama koje sada objavljuje u beogradskom dnevnom listu „Danas“, Koraksić je rekao da predstavnici vladajućih stranaka „uglavnom ćute“, sem što je „bilo nekih reakcija u vezi s Hitlerom i Gebelsom“ – kako je na nekim karikaturama bila prestavljena aktuelna vlast u Srbiji.

„Već mi se smučilo da se bavim Vučićem i njegovim postupcima, to je postalo samo po sebi karikatura. Ne može da se crta karikatura na karikaturu koju već vidite. Ovo je jedno ludilo, ovo je stvarno ludnica to su sve psihijatrijski slučajevi, ima udvorica koji iz svog nekog ličnog razloga glume i bodre vodju, a šta vodja radi to je sumanuto i neverovatno“, kazao je Koraksić.

On je rekao da „ne voli da mu se iko meša u posao, pa ni urednici“, a da ako mu odbiju karikaturu koju je nacrtao, „prestaje da radi za taj medij“.

Rekao je da je uvek insistirao „da karikature budu bez reči, ali da imaju poruku koja pogadja u metu, kao ironičan komentar koji treba da posrami nekoga ko radi neke nepoćudnosti“.

Koraksić je rekao da je „imao gomilu ponuda da radi za jednu opciju ili za drugu“, ali da nikada nije hteo da pristane na to.

(Beta)