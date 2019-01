Kurt Vajl nastupa na Arsenal Festu u Kragujevcu

BEOGRAD – Kultni američki indi-rok muzičar Kurt Vajl (Kurt Vile) sa svojim pratećim bendom „The Violators“ nastupiće prvi put u Srbiji 22. juna na Main Stageu Arsenal Festa 09 u Kragujevcu.

Nekadašnji suosnivač i kratkotrajni član benda „The War On Drugs“, Kurt Vajl se otisnuo u solo vode debi albumom „Constant Hitmaker“ (2008), da bi u narednoj deceniji postao jedan od najzanimljivijih svetskih rok frontmena, gitarista i autora.

Uz podršku benda „The Violators“, Vajl je narednim izdanjima „God Is Saying This to You…“ i „Ćildish Prodigy“, „Smoke Ring For My Halo“ , „Wakin on a Pretty Daze“ i „b’lieve I’m goin down“ (2015) ponudio moćan katalog pesama, živahnih i ekstatičnih, osunčanih i reflektivnih, prožetih maštovitim gitarskim poigravanjem, koje bi zvučale sjajno i pre 30, a biće sjajne i za 30 godina.

Sa Australijankom Kortni Barnet (Courtney Barnett) objavljuje zajednički “Lotta Sea Lice”, koji po mnogima biva jedan od najboljih albuma 2017. godine, a Kurtov značaj na muzičkoj sceni pokazuje i nastup ispred legendarnog Nila Janga pred 90.000 posetilaca na festivalu u Kvebeku.

Konačno jesenas stiže sedmi album „Bottle It In“, koji je visoko rangiran na listama najboljih albuma u časopisa kakvi su Rolling Stone, NME…

U trenutku kad se priprema za novi niz nastupa, među kojima je i Arsenal 22. juna, Vajl je upravo objavio novi singl “Timing Is Everything (And I’m Falling Behind)“ za Amazon Music.

Pesma je iskren snimak Kurt Vajla i „The Violators“ – „kod kuće“‘.

„Volimo kad smo ovako svedeni, a odzvanja i zvučimo što je ‘življe’ moguće. Snimak je bio jedan od mnogih koji su konkurisali za mesto na novom albumu, ali umesto toga krećemo ovako da ih otkrivamo“, kaže Kurt Vajl.

(Tanjug)