Lomparu i Vukadinoviću uručena nagrada „Meša Selimović“

BEOGRAD – Nagrada Večernjih novosti „Meša Selimović“ za knjigu godine uručena je danas na svečanosti u Narodnom pozorištu, Milu Lomparu za knjigu „Crnjanski – biografija jednog osećanja“ i Bodinu Vukadinoviću, sinu pesnika Aleka Vukadinovića autora nagrađene knjige „U vatri se Bog odmara“.

Dobitnicima ovog prestižnog književnog priznanja, nagrade je uručio Milorad Vučelić, v.d. glavnog i odgovornog urednika Večernjih novosti.

Kritičari su ove godine predložili 109 knjiga, a nagradu su sa po 20 glasova dobili Lompar i Vukadinović.

Ovo je peti put kako se nagrade dodeljuje na ravne časti, ali je prvi put ovo prestižno priznanje dobila esejistička knjiga.

Nagrada se sastoji od plakete – reljefa sa likom Meše Selimovića, povelje i novčanog iznosa.

Milo Lompar je napomenuo da se iznova potvrdilo da način gledanja, perspektiva u kojoj se obrazuje pripovedna svest, određuju umetnički jezik: antropološki kod Meše Selimovića i kosmokološki kod Miloša Crnajnskog.

„Premda bitno različiti kao pisci, oni su bili podudareni u samosvesnom izboru sopstvenog jezika, jer su bili vođeni autentičnim interpretacijama iskustva. U toj samosvesti su svakako bili bliski, kao što su sedeli jedan pored drugog na pozornici narodnog pozorišta 13. oktobra 1974. godine. kao što su bliski našim sadašnjim rečima o njima, koje izgovaramo na istom mestu, skoro 45 godina kasnije“, kazao je Lompar.

Bodin Vukadinović, sin dobitnika nagrade Aleka Vukadinovića, pročitao je besedu njegovog oca u kojoj se kaže da su nagrade kao antibiotici: zalečuju rane, krepe organizam, podižu životnu kondiciju.

„One su vetar u leđa svim plovidbama, svim uzvitlanim, obasjanim jarbolima, porinutim u svetska prostarnstva. Tamo gde su one nema tunela i nema mraka nepostojanja. One su Da životu, Da krvotoku. One su dokaz da je u vama vatra života saživela, da je kovina na kojoj ste radili prava i da je podvučen znak jednakosti između rada i rezultata. Nema počasti za kojom se jedan stvaralac sa ovih prostora toliko žudi, kao što je to Lovorov venac koji nosi ime jednog od najvećih pisaca koje zna srpski jezik i srppska kultura-Meša Selimović “ piše u besedi koju je pročitao Bodin Vukadinović.

(Tanjug)