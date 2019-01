Maji Stanković nagrada „Lazar Trifunović“

BEOGRAD – Nagradu „Lazar Trifunović“ za objavljenu likovnu kritiku, esej, studiju ili osvrt na modernu i savremenu umetnost za 2018. godinu dobila je Maja Stanković, vanredna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu.

Ona je nagradu dobila za „Art is what makes life more interesting than art“ objavljenu u Zborniku za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu i teorijsku kritiku „Going, going, gone…“ objavljenu na portalu Studije savremenosti, saopštio je žiri za dodelu ovog priznanja.

(Tanjug)