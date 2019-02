BEOGRAD – Prvi godišnji susret domaćih i evropskih dramskih umetnika NEW Patronat u okviru platforme NEW (New European Ways), u organizaciji Hartefakt fonda, održava se danas u beogradskom Narodnom pozorištu.

Današnji skup teži uspostavljanju novih modela saradnje i intlektualne razmene u oblasti pozorišta i dramskih umetnosti.

(Tanjug)