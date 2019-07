Marinković: Beogradska publika mi je uvek bila najomiljenija

BEOGRAD – Ilija Marinković, nekadašnje „čudo od deteta“, počeo je sa pet godina da svira violinu, sa devet postao najmlađi student u istoriji Bečke akademije, beogradska publika nema često priliku da ga čuje, iako on najviše voli da svira u svom rodnom gradu, te je za večerašnji koncert na Belefu odabrao, kako kaže, atraktivan program.

S obzirom da se koncert održava na otvorenom (Plato ispred Vojnog muzeja) pod zvezdama, odabrao sam miks kompozicija od Krajslera, Sarasatea, Vijenjavskog, a tu će biti i Sen-Sans i Mocart. Jedna sonatica od Mocarta je morala da se izvede. Mislim da je program vrlo atraktivan i vrlo slušljiv“, rekao je Marinković Tanjugu.

Naglašava da je njegova najomiljenija publika uvek bila i ostaće beogradska.

„Mislim da sam koncert u Beogradu imao pre 12 godina, ne mogu tačno da se setim, jer ih ima mnogo, ali sam presrećan i obožavam da sviram našoj publici. Ipak je ovo moj rodni grad. Pun sam emocija i nadam se da će te emocije izaći iz mog instrumenta“, kazao je Marinković na probi u Narodnom pozorištu.

Na probu je došao sa pijanistkinjom Zarifom Ali-zade sa kojom će nastupiti ispred Vojnog muzeja, ali i sa svojim ocem, koji ga čak i posle toliko godina prati, nosi violinu i njegov je najoštriji kritičar.

„Do pre desetak godina uopšte nije sedeo u publici već je bio iza bine. Uvek je pun emocija i imao je tremu i kada ja nisam. Uvek je bio moj najveći kritičar i za dosta stvari mogu da zahvalim svojim roditeljima zbog žrtava koje su pretrpeli radi mog školovanja“, rekao je Marinković.

Prvi koncert održao je sa osam godina u Galeriji SANU kao najbolji violinista Jugoslavije, svirao je pred austrijskim kancelarom Volfgangom Šiselom, francuskim predsednikom Fransoa Miteranom i dva puta pred Vladimirom Putinom, osvajao najprestižnije koncertne sale i priznanja.

„Imao sam izuzetno detinjstvo, ako se može nazvati detinjstvom. Ne znači da nisam igrao fudbal i da se nisam igrao sa drugom decom, ali mnogo manje nego što sam želeo, jer su obaveze uvek bile na prvom mestu“, ističe Marinković.

Sa svojom decom primenjuje princip vaspitanja svojih roditelja – topao odnos uz disciplinu.

„Magdalena je 25. juna napunila sedam godina i ona najviše liči na mene. Najstariji sin puni u oktobru 21 godinu, drugi puni 13 i čovek ne može da kaže da jedno dete voli više, a drugo manje, ali nisam verovao da odnos oca i ćerke može da bude toliko blizak. Mnogo smo vezani i ona, kada vežbam kod kuće, sedi i sluša, uživa u tome. Nonstop mi kuka da svira violinu. Koliko jesam za to, toliko i nisam, ali sam odlučio da joj za rođendan kupim violinu“, rekao je Marinković.

Predaje u Italiji i svoje studente savetuje ono što bi samom sebi savetovao.

„Ja sam imao strašno strogog profesora. Koliko je to dobro, ne znam. On je meni strašno pomogao, mnogo sam naučio, ali ja ne smatram da profesor treba da bude strog u smislu da primorava studente na bilo šta. Ako je moj student izrazio želju da bude violinista, onda je to njegov izbor i sam sebi treba da se dokaže vežbom i radom, ne meni“, objasnio je Marinković.

Pred studentima nema tajni. „Sve što znam, prenosim im. Mislim da znam dosta i sa svim svojim studentima i sadašnjim i bivšim imam fenomenalan kontakt. Bije me glas da nisam samo dobar profesor, nego da sam i dobar čovek“, uz osmeh dodaje.

Posle beogradskog koncerta put ga vodi u Beč, a zatim želi malo da se odmori i nada se brzom povratku u Srbiju.

„Muzicki genije na violini – jedan u veku“, kako je za Marinkovića rekao njegov bečki profesor Mihael Frišenšlager, nastupao je sa vodećim svetskim dirigentima kao što su Zubin Mehta, Mihail Pletnjov, Jurij Temirkanov, Lorin Mazel, Danijele Gati i orkestrima – Filharmonijskim orkestrom milanske Skale, Moskovskim filharmonijskim orkestrom, orkestrima RTV Torina, Santa Čečilija, RTV Madrida, Londonskom filharmonijom, Berlinskim kamernim orkestrom i Bečkim simfonijskim orkestrom.

Delio je scenu sa poznatim umetnicima – Gilom Šahamom, Ivrijem Gitlisom, Vladimirom Spivakovom, Jurijem Bašmetom, Lin Harel, Monserat Kabalje, Grejs Bambri, Rikardom Masijem, u najprestižnijim koncertnim dvoranama.

