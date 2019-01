Met Dilon u Drvengradu: Nikada nisam imao ovakav doček

DRVENGRAD – Slavni američki glumac Met Dilon stigao je u Drvengrad gde ga je dočekao osnivač Kustendorfa Emir Kusturica i veliki broj novinara.

“Nikada nisam imao ovakav doček. Prvi put da imam bilo kakav doček i zaista je lepo”, rekao je Dilon koji je u Drvengrad stigao automobilom.

Prema srpskom običaju Dilona su dočekali mladi u srpskoj narodnoj nošnji sa pogačom, solju i rakijom, ali je on rakiju odbio.

“Pretpostavljam da postoje drugi načini da se dođe ovde, letenjem na primer. Leteo sam avionom i to je bilo ok, ali ne volim helikoptere”, rekao je Dilon.

Rekao je i da je veliki fan Kusturičinih filmova i da je bio uzbuđen zbog ideje da dođe na Mećavnik, ali je brinuo da li će mu raspored poslova to dozvoliti.

“Uspeo sam i evo me. Ovaj festival je vrlo nekonvencionalan. Mali je i volim to. Nije bezličan”, rekao je Dilon.

Sviđa mu se, kako je kazao, i to što je Kustendorf posvećen mladim stvaraocima.

„Jako je dobro što dolaze studenti i mladi, nadahnuti filmski stvaraoci, glumci. To je vrlo dobro i to mi se najviše sviđa. Neki festivali ugoste mlade stvaraoce, neki ne, ali meni se to jako dopada. Ne volim da govorim ljudima kako da rade, ali imam dosta iskustva i kad god mogu to da podelim, dobro je”, istakao je Dilon.

Kaže da sebe ne vidi kao filmsku zvezdu, već je, tvrdi, normalna osoba, „kao i svi ostali“.

Iznenadio se kada je čuo od novinara da se večeras proslavlja Srpska nova godina i znatiželjno pitao kakav je običaj, a Kusturica ga je pozvao da se pridruži na Trgu Nikola Tesla gde oko 23.30 počinje proslava koja će se nastaviti u Sali “Prokleta avlija” uz Jovana Pavlovića i Duvački orkestar Marka Markovića.

Dilon će sutra održati radionicu za studente i mlade autore nakon projekcije filma “Dragstor kauboj” Gasa van Santa.

(Tanjug)