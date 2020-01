Milione je zasmejavao: Preminuo legendarni glumac (foto, video)

Član čuvene grupe Monti Pajton Teri Džons preminuo je danas u 77. godini, potvrdila je danas njegova porodica.

U saopštenju porodice navodi se da je Džons preminio u utorak uveče u krugu porodice, a nakon duge, „izuzetno hrabre“ borbe sa teškim oblikom demencije, prenosi britanski Metro.

„Prethodnih nekoliko dana, njegova supruga, deca i šira porodica, kao i brojni bliski prijatelji, bili su uz njega dok je on mirno preminuo u svom domu u Severnom Londonu. Izgubili smo ljubaznu, zabavnu, toplu, kreativnu i voljenu osobu čije su beskompromisna individualnost, neumoljivi intelekt i izvanredan humor zabavljali milione tokom šest decenija“, navodi se u saopštenju.

