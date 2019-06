Miljenu Kljakoviću Kreki nagrada „Aleksandar Lifka“

BEOGRAD – Scenograf Miljen Kljaković Kreka ovogodišnji je dobitnik nagrade „Aleksandar Lifka“ za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji koju dodeljuje Festival evropskog filma Palić, saopštio je danas direktor festivala Radoslav Zelenović.

Zelenović je na današnjoj konferenciji za novinare u Kombank dvorani u Beogradu istakao da je Kljaković jedan od najznačajnijih scenografa u evropskoj kinematografiji koji je internacionalnu slavu stekao sa ostvarenjem „Delikatesna radnja“ za koje je dobio francusku nagradu „Cezar“.

Veliki trag u jugoslovenskoj i srpskoj kinematografiji ostavio je scenografijama za filmove „Specijalno vaspitanje“, „Miris poljskog cveća“, „Sok od šljiva“, „Dom za vešanje“, „Andregraund“, „Varljivo leto ’68″…

Na 26. Festivalu evropskog filma Palić, od 20. do 26. jula, prema rečima programskog direktora Miroslava Mogorovića, biće prikazano više od 130 filmova u 15 selekcija, pri čemu su ove godine uvedene dve nove – „Velikani evropske kinematografije“ i „Novi evropski dokumentarni film“.

Festival će otvoriti novi film Pedra Almodovara „Bol i slava“, a zatvoriti „Mladi Ahmed“ braće Darden, oba prikazana premijerno u Kanu i nagrađena – prvi za najbolju mušku ulogu (Antonio Banderas), drugi za režiju.

U Glavnom takmičarskom programu biće prikazano 10 filmova, isto toliko i u drugom takmičarskom programu „Paralele i sudari“, a detaljan program i ime inostranog laureata nagrade „Aleksandar Lifka“ biće saopšteni nedelju dana pre početka festivala.

Pored pomenutih selekcija, festival će i ove godine obuhvatiti „Mladi duh Evrope“, „Novi mađarski film“, grčka kinematografija biće u fokusu, a tu je i omaž dobitnicima nagrade „Aleksandar Lifka“ i „Underground spirit“, „Eco dox“, izbor iz filmova Festivala „Žigmond Vilmoš“ u Segedinu, „Short matters“ sa kratkim filmovima.

Predfestivalski program 7. jula otvara selekcija „Best of Europe“ sa filmovima koji su obeležili prethodnu godinu, pet evropskih klasika biće prikazano u okviru selekcije „Klasici na Trgu“ od 13. do 17. jula na Trgu Slobode u Subotici, dok je „Omaž Aleksandar Lifka“ najavljen za period od 14. do 18. jula.

Izvršni producent festivala Ilija Tatić rekao je da je ove godine budžet festivala na nivou prošlogodišnjeg i iznosi 25,5 miliona dinara.

Naglasivši da je palićki festival mesto susreta filmskih umetnika i publike bez lažnog sjaja i glamura, najavio je bogat pretaći program.

U okviru projekta FILMY biće organizovan završni masterklas za 20 polaznika filmske škole iz Segedina i Subotice, koji će voditi profesori Mark Čepmen (Velika Britanija) i Sabolč Tolnai (Srbija).

Biće organizovana „Radionica filmske kritike“ za 10 polaznika iz šest evropskih zemalja, a vodiće je španski filmski kritičar Viktor Pas Morandeira, kao i „Kritični kamp“ namenjen srednjoškolcima zainteresovanim da kroz film razvijaju kritičku misao.

FEF Palić biće i mesto okupljanja mladih studenata filma i audiovizuelnih umetnosti iz Srbije i Kine, te će tako 12 studenata Šangajske filmske akademije i Akademije umetnosti iz Novog Sada imati priliku da tokom četiri dana uporede i razmene teorijski i praktičan pristup filmu kroz rad sa profesorima i rediteljima Haolun Šuom i Silardom Antalom.

