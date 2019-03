Mini-retrospektiva filmova Dejvida Linča u Kombank dvorani

BEOGRAD – Dan uoči koncerta zvezde serijala „Tvin Piks“ Kristi Bel 2. aprila u Džez kantini „Lisabon“, u Kombank dvorani biće organizovana mini retrospektiva filmova Dejvida Linča.

Na repertoaru će se naći tri čuvena ostvarenja ovog svetski priznatog reditelja: „Twin Peaks: Vatro, hodaj sa mnom“ iz 1992. godine, „Glava za brisanje“ (1977) i „Izgubljeni auto-put“ (1997).

„Glava za brisanje“ (Eraserhead) je radikalno debitantsko ostvarenje Dejvida Linča, snimano s prekidima pet godina, u kome Džek Nens glumi Henrija Spensera, čoveka koji živi u bezimenoj industrijskoj pustoši.

Kada sazna da je njegova bivša devojka trudna, Henri pristane da oženi buduću majku Meri i da sa njom počne da živi u svom malom i neurednom stanu, međutim, njihova beba se rodi s groznom mutacijom, kao čudno stvorenje nalik reptilu čiji nepodnošljiv plač ne prestaje.

„Tvin Piks: Vatro, hodaj sa mnom“ (Twin Peaks: Fire Walk with Me) uvod je u dešavanja kultne serije i prati sedam dana koja dovode do brutalnog ubistva Lore Palmer u malom gradu na severozapadu Pacifika.

„Izgubljeni auto-put“ (Lost Highway) je triler u kome ljubomorni džez muzičar ubije svoju ženu ili je ne ubije, jer ništa nije onako kako izgleda u ovom omamljujućem lavirintu promene ličnosti, čudnih strasti i neprestane napetosti kultnog reditelja Dejvida Linča.

Ulaznice koštaju 200 dinara.

