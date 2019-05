Mobi se izvinio Natali Portman zbog „neprikladnih izjava“

LONDON – Muzičar Mobi izvinio se glumici Natali Portman nakon prepirke oko njegovih tvrdnji da su pre 20 godina navodno bili u vezi.

Producent je na Instagramu napisao da su kritike na račun navoda koje je izneo u nedavno objavljenoj autobiografiji Onda se rasturilo (Then It Fell Apart) „validne“.

Mobi je napisao da je trebalo da se ponaša „odgovornije i sa više poštovanja“ prema glumici kada su se upoznali u mladosti.

Natali Portman negirala je ranije ove nedelje da se kao tinejdžerka viđala sa Mobijem i njegovo ponašanje nazvala „neprikladnim“, prenosi BBC.

„Bio sam ćelavi pijanac, a Natali Portman je bila prelepa filmska zvezda. Ali bila je u mojoj garderobi i flertovala sa mnom“, napisao je Mobi opisujuci susret iz 2001. godine kada ga je navodno Natali Portman pozvala na sastanak nakon nastupa. Rekao je i da su bili u kratkoj romantičnoj vezi.

Međutim, 37-godišnja glumica je rekla da je opis njihovog odnosa netačan i Mobija nazvala „jezivom osobom“ koja je prekoračila granice.

Glumica, koja je jedna od vodećih ličnosti u pokretu protiv seksualnog uznemiravanja Vreme je isteklo (Time’s Up), rekla je i da Mobijeva knjiga sadrži nekoliko „činjenicnih grešaka i izmišljenih navoda“.

Mobi je napisao na Instagramu u subotu da je shvatio, nakon nekoliko dana, da su mnogobrojne kritike koje su mu upućene bile valjane.

Rekao je da je „zaista bilo bezobzirno“ od njega što nije unapred obavestio Portman i druge osobe o tome da je pisao o njima u memoarima.

(Tanjug)