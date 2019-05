Modna izložba Roksande Ilinčić otvorena u Beogradu

BEOGRAD – Modna izložba „The Poetry of Colour“ (Poezija boja) čuvene srpske dizajnerke Roksande Ilinčić, koja živi i radi u Londonu, otvorena je sinoć u izložbenom prostoru kompanije Belgrade Waterfront.

U okviru izložbe, koja je realizovana uz podršku The Residences at The St. Regis Belgrade i Kule Beograd, Roksanda je predstavila modele iz svojih kolekcija proleće/leto 2019, pre-fall 2019. i jesen/zima 2019, koje je dizajnerka lično odabrala posebno za ovu priliku.

Otvaranje izložbe obeležio je i početak saradnje Roksande Ilinčić i Fondacije Novak Đoković pružanjem podrške dizajnerke projektu „Školice života“.

U okviru ovog projekta Fondacija gradi i renovira predškolske ustanove u ekonomski manje razvijenim oblastima, kako bi deca koja žive u ovim okruženjima imala što bolje mogućnosti da se razviju u samouverene, sigurne i uspešne pojedince.

„Beograd je mesto koji je inspirisao mnoge moje kolekcije i posebno moju ljubav prema bojama. Izložba „The Poetry of Colour“ predstavlja moj lični izbor modela, predstavljenih u okviru jedinstvene instalacije koju sam osmislila specijalno za ovu priliku i kao podršku Fondaciji Novak Đoković. Želela sam da istražim ogromne mogućnosti ove impresivne istorijske građevine u kojoj predstavljamo izložbu, ukrašenu cvećem koje me podseća na Srbiju“, kazala je Ilinčić.

Slavna dizajnerka je dodala da joj je velika čast što nastavlja sa humanitarnim radom u Beogradu.

„Za mene su osnaživanje dece i podrška u nezi, razvoju i obrazovanju naredne generacije ključni za postavljanje temelja naše budućnosti. Raduje me što sam u prilici da učestvujem u tome ovom divnom prilikom, u gradu u kom sam odrasla i bila inspirisana da ostvarim svoje snove i uverenja. Nadam se da ćemo, podržavanjem ovog važnog cilja, pomoći deci da sanjaju isto tako velike snove, da veruju u sebe i da postanu sve ono šta žele“, kazala je Ilinčić.

Generalni direktor kompanije Belgrade Waterfront Nikola Nedeljković izrazio je zadovoljstvo što je izložba Roksande Ilinčić realizovana uz podršku brenda St. Regis.

Podsetio je da taj brend s čuvenim njujorškim nasleđem ima tradiciju dugu više od veka, a poznat je po svojoj ljubavi prema umetnosti i dizajnu.

„Veliko nam zadovoljstvo što tu atmosferu sada donosimo i u Beograd. Širom sveta, St. Regis je uvek negovao neraskidive veze sa umetničkim krugovima, kreirajući izuzetne saradnje sa poznatim umetnicima, dizajnerima i stvaraocima, po čemu se izdvojio u odnosu na druge rezidencijalne brendove. Tu tradiciju nastavljamo i u Srbiji, kroz The Residences at The St. Regis Belgrade, izuzetnom izložbom izvanredne Roksande Ilinčić“, rekao je Nedeljković.

Izložba „The Poetry of Colour“ Roksande Ilinčić biće otvorena i danas u izložbenom prostoru Belgrade Waterfront-a.

(Tanjug)