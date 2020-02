NASA raspisala konkurs za astronaute

KEJP KANAVERAL, 14. februara( Tanjug) – Američka agencija za kosmičke letove NASA raspisala je konkurs za nove astronaute pošto planira da ponovo šalje do Meseca letelice sa ljudskim posadama.

Odlazak u kosmos je san koji mnogi odrasli ljudi dele s decom širom sveta i konkurs koji je raspisan važi upravo za ceo svet.

Ljudi nisu stupili na Mesec već pola veka, ali NASA se nada da će to da se promeni.

Pre svega, planira se da među sledećim astronautima bude i žena. a let je planiran za 2024 godinu.

NASA očekuje da će na ovom konkurus naći pogodne kandidate za buduće astronaute. Konkurs je otvoren od 2. do 30. marta.

Koje uslove treba da ispunjavaju kandidati?

Do sada za astronaute birani isključivo Amerkianci. Od 1960. klada je bio raspisan prvi konkurs za astronaute NASA je odabrala 350 kandidata da se obučavaju, a danas imaju samo 48 astronauta koji čine kosmičku jedinicu.

Ostalo je pravilo da kandidati budu Amerikanci, ali sada mogu da imaju dvojno državljanstvo.

To pravilo je važilo i ranije i pokojni astronaut Pirs Selers bio je Englez, ali je uzeo i američko državljanstvo i tri puta je leteo u zemljinu orbitu.

Drugi uslov je da ima naučno obrazovanje. Novi regruti bi trebalo da imaju treći stepen iz prirodnih ili tehničkih nauka, a može da bude i matematika.

Kvalifikovani lekar i ljudi koji imaju međunarodnu priznatu diplomu pilota, takođe mogu da konkurišu.

Obrazovanje nije dovoljno, traži se da imaju najmanje dve godine letačkog iskustva ili 1000 sati letenja na najsavremenijim avionima.

Svi koji ispunjavaju ove uslove moraju da se podrvgnu specijalnim lekarskim pregledima, a zatim dve godine traje obrazovanje za obuku letenja u šatlu.

Kandidati koji su sve prošli što je navedeno moraju da prođu kroz vojnu obuku i vežbe preživljavanja u najtežim uslovima. Za to vreme moraju da prođu kroz obuku prezivljavanja u vodi, da pokažu da poseduju najjednostavnije tehničko zanje, da poznaju korišćenje robota i da naučce ruski jezik.

Za one koji nisu stigli da prođu kompletnu obuku ostaje mogućnost da se zaposle kod „Virdžin galaktik“, privatne kompanije koja planira da šatlom vozi turiste u kosmos i to već od iduće godine.

