Nele Karajlić 25. maja na Tašmajdanu

BEOGRAD – Dr Nele Karajlić je koncertom na „Belgrade Beer Festu“ najavio povratak na muzičku scenu, a svoj prvi veliki samostalni koncert u Beogradu održaće 25. maja iduće godine na stadionu „Tašmajdan“.

Organizatori koncerta najavljuju muzičko putovanje kroz vreme, na kome će Karajlić predstaviti sve što je radio sa „Zabranjenim pušenjem“, „The No Smoking Orćestrom“, ali i svoje nove pesme.

„Nele Karajlić je jedan od simbola nekadašnje Jugoslavije, jedan od simbola osamdesetih, one decenije koju smatramo zlatnim dobom jugoslovenskog rokenrola. Ali on nije muzejski eksponat, nego čovek koji i danas ima mnogo toga da kaže i koji to radi isto kao osamdesetih: zabavno, pametno, s duhom, ponekad dirljivo“, ističe Ivan Ivačković, rok kritičar i publicista.

Ivačković dodaje da je Karajlića gledao letos na „Beer festu“.

„On je čovek nepobedive energije, pravi, punokrvni predstavnik retke i dragocene discipline koju zovemo plemenita zabava. Siguran sam da će i njegov koncert na Tašu biti veče za pamćenje“, istakao je Ivačković.

Publika će se podsetiti pesama “Ženi nam se Vukota”, “Gile šampion”, “Nedelja kad je otiš’o Hase”, “Il’ si bos il’ si hadžija”, “Dan Republike”.

„Prijatelji bukirajte karte i zauzmite svoje mesto u ludom vremeplovu dr Neleta Karajlića 25. maja sa kosmodroma ‘Tašmajdan’, polazimo na uzbudljiv put kroz vreme u prošlost i budućnost. Vežite se, polećemo!“, pozvao je Karajlić svoje fanove.

Ulaznice u pretprodaji do 1. marta koštaju 800, 1.000 i 1.250 dinara, a cena u VIP zoni je 2.900 dinara.

