Nikolov: Srbija ima talentovane i napredne studente džeza

BEOGRAD – Vladimir Nikolov koji sutra zajedno sa Srđanom Ivanovićem i još devet muzičara iz sedam zemalja, okupljenih u najboljem projektu u istoriji regionalnog džeza otvara 35. Beogradski džez festival, kao profesor Fakluteta muzičke umetnosti kaže da su srpski studenti džeza i popularne muzike vrlo napredni i talentovani.

„Drago mi je što su vrlo aktivni muzički i izvan Fakulteta, kao i da neki od njih zaista iznenađuju i repertoarom“, rekao je Nikolov i dodao da je za mlade talente važno da shvate da je sve u njihovim rukama i da na svetu nema ograničenja ako prate svoj glas i imaju radne navike.

Upitan da li je za muzičara bitno da bar deo školovanja i angažmana provede u inostranstvu, kao što su uradili on i Ivanović, Nikolov je kazao da misli da su čak i davno pre ere interneta postojali ljudi sa velikim iskustvom od kojih se ovde moglo naučiti mnogo.

„Što se odlaska tiče, izbor je vezan za pitanje iskustva na sceni koje je ovde vrlo ograničeno“, rekao je Nikolov i podsetio da je njegov povratak iz Holandije bio vezan pisanje muzike i aranžmana, za koje se odlučio.

Nikolov za Tanjug dodaje da je nastavio saradnju sa ansamblima iz Holandije i sveta, „gde rad ide bolje“, dok živi na Balkanu, „gde život ide bolje“.

„Na kraju nije ni bitno gde živite, nego šta radite“, rekao je Nikolov, čiji talenat udružen sa Ivanovićem i još devetoro vrhunskih muzičara iz Evrope u projekat Undectet predstavlja jedan je od najambicioznijih džez poduhvata u istoriji džeza u regionu.

Ivanović, koji je rođen u Sarajevu u šali dodaje da posle studija u Holandiji nije imao gde da se vrati pa je izabrao Francusku, jer mu je bila potrebna velika scena koja ga gura ka boljem i višem.

„Mislim da je za sve dobro da provedu neko vreme van zemlje, a za džez muzičare tamo gde je ponuda u svakom smislu velika da bi mogli da postignu što više u odnosu na svoje mogućnosti“, kaže on.

Nikolov i Ivanović su pred otvaranje Džez festivala najavili da će se publici predstaviti najbolja postava do sada i da će premijerno izvesti program sa drugog albuma „Frame and Curiosity“, te da će specijalni gost biti francuski flautista Mažik Malik.

Na konstataciju da novi album briše sve okvire i podstiče na radoznalost i slobodno izražavanje, uz pitanje da li će u budućnosti biti manje žanrovskih i geografskih okvira u džezu i muzici generalno, Nikolov je kazao da su okviri u nekoj meri neophodni da bi sloboda i radoznalost postojali.

Ivanović smatra da budućnost jeste brisanje okvira uz njihovo prethodno poznavanje.

„Mislim da je naša era takva da geografske i žanrovske limitacije ne služe mnogo čemu“, rekao je Ivanović i podsetio da je naslovna numera sa albuma „Artistry in Broken Rhythm“ dobila nagradu Festivala u Katovicama, 2016. godine.

Ivanović, koga je publika na Beogradskom džez festivalu ranije čula kao lidera „Blazin’ Quarteta“, kaže da radi na novom albumu tog benda i da očekuje da on izlađe 2020.

Dodao je da ima još jedan novi projekat „Xenos“ – stranac na grčkom, i da taj kvintet sa pevacicom ide u pravcu rok i pank zvuka i rearanžiranih srpskih, bosanskih, grčkih pesama.

(Tanjug)