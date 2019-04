Nova knjiga Bajića, Jankovića i Velisavljevića u izdanju FCS

BEOGRAD – Nova filmska knjiga u izdanju Filmskog centra Srbije „The Best Serbian Films of the 21st century“ autora Đorđa Bajića, Zorana Jankovića i Ivana Velisavljevića na engleskom jeziku sadrži njihove kritike najboljih i najuspešnijih srpskih igranih filmova od početka 21. veka do 1. januara ove godine, saopštili su iz FCS.

Pomenuti novitet izdavaštva Filmskog centra Srbije nadovezuje se na prošlogodišnje hvaljeno hit-izdanje, kritičarski zbornik „Kritički vodič kroz srpski film 2000-2017“ iste autorske trojke.

Kako je u predgovoru istakao Miroljub Stojanović, urednik ove knjige ali i urednik izdavaštva u FCS-u, „u pitanju je potpuno nova knjiga, knjiga koja najpre svojim sadržajem, apdejtovanjem u odnosu na najnoviju filmsku produkciju, a pre svega profilisanim konceptom, vrlo konzistentno ali i polemički, kroz optiku svojih autora, nudi hijerarhiju srpskog igranog filma u ovom milenijumu“.

Knjigu su napisali filmski kritičari Đorđe Bajić, Zoran Janković i Ivan Velisavljević, autori i prošlogodišnjeg „Kritičkog vodiča kroz srpski film 2000-2017“, urednik izdanja je Miroljub Stojanović, knjigu je na engleski prevela Jelena Kosanović Dorogi, dizajn je i ovog puta delo Boruta Vild, dok je tehnička podrška po pitanju fotografije bila Maja Medić.

Đorđe Bajić kaže da knjiga predstavlja izbor tekstova iz „Kritičkog vodiča kroz srpski film“, s tim da su ti tekstovi diskretno prerađeni i prevedeni na engleski kako bi bili razumljivi što širem auditorijumu, a pridodate su i kritike nekoliko najboljih srpskih filmova iz 2018. godine.

„Naša nova knjiga predstavlja izbor tekstova iz „Kritičkog vodiča kroz srpski film“, s tim da su ti tekstovi diskretno prerađeni i prevedeni na engleski kako bi bili razumljivi što širem auditorijumu, a pridodate su i kritike nekoliko najboljih srpskih filmova iz 2018. godine. Odabrali smo naslove za koje smatramo da su reprezentativni uzorak srpske kinematografije XXI veka, te novu knjigu dopunili tekstovima o najboljim filmovima iz 2018. godine. „Kritički vodič“ je bio sveobuhvatan, dok „The Best Serbian Films of 21st Century“ predstavlja naš zajednički izbor onog najboljeg što su srpski filmski autori iznedrili od 2001. godine pa do danas. U tom kontekstu, ovo je sasvim nova knjiga, sa novim konceptom i novom, širom ciljanom publikom“ kazao je Bajić.

On je dodao da kroz četiri zasebna segmenta, autori knjige nastoje da srpski film vrednuju iz primarno estetičkih arbitrarnih pozicija ali istovremeno vodeći dosta računa i o generacijskoj perspektivi.

„Tako su među koricama ove knjige kritike najboljih filmova proslavljenih i iskusnih autora iz tog perioda: Želimira Žilnika, Gorana Paskaljevića, Emira Kusturice, Miloša Miše Radivojevića i Gorana Markovića…

Knjigu zatvara segment sa krirtikama filmova nadolazećih rediteljskih snaga Luke Bursaća, Koste Ristića, Filipa Kovačevića, Momira Miloševića i Raška Miljkovića. Središnji deo knjige zauzimaju kritike probranih i najviđenijih filmova iz datog perioda :“Život i smrt porno bande“, „Klip“, „Ničije dete“, „Tilva Roš“, „Travelator“, „Čarlston za Ognjenku“, „Dnevnik mašinovođe“, „Parada“…

Zoran Janković napominje da se knjiga može posmatrati kao zasebno izdanje, koje se ovog puta obraća i inostranoj publici.

„Tokom konačnog odabira filmova koji su ušli u ovu našu knjigu nastojali smo, uz nekoliko prilično iscrpnih usaglašavanja, da pomirimo lične gledalačke, kritičarske, pa i svetonazorske prefrence sa onim što je nesporno i faktografski samerljivo. Ipak, i ovo je tek jedan od mogućih izbora na ovu samozadatu temu, te s nestrpljenjenjem iščekujemo potencijalne zamerke i polemike“ kazao je Janković.

Za Ivana Velisavljevića ova knjiga je namenjena pre svega predstavljanju i promociji srpskog filma u inostranstvu.

„Izdvojili smo filmove koji su reprezentativni za kinematografiju Srbije 21. veka, kako bi filmskim profesionalcima i filmolozima širom sveta mogli da kažemo: „Evo, to je srpski film, ova knjiga je pravi način da ga upoznate“ kazao je Velisavljević.

(Tanjug)