Obrador povodom nagrađenog filma: Mnogo je rasizma u Meksiku

MEKSIKO SITI – Predsednik Meksika Andres Manuel Lopes Obrador danas je osudio rasizam u svojoj zemlji, dan nakon što je meksički film „Roma“ reditelja Alfonsa Kuarona sa zapletom koji u prvi plan ističe predrasude i nejednakost dobio veliko priznanje Američke filmske akademije, Oskara.

Lopes Obrador je tokom svoje redovne konferencije za štampu odgovorio i na nekoliko pitanja vezano za nagrađeni meksički film, pa je tako na pitanje da li se slaže sa Kuaronom da je meksičko društvo i dalje prepuno rasističkih predrasuda, bez uvijanja potvrdno odgovorio.

„Potpuno se slažem. Na žalost, postoji mnogo rasizma u Meksiku“, rekao je Lopes Obrador, koji je 1970-ih radio u birou za poslove domorodačkog stanovništva u svojoj matičnoj državi Tabasko, u južnom Meksiku, prenosi Rojters.

On je priznao i da još nije video film, ali je rekao da će to učiniti uskoro. On je dodao da je uspeh filma „Roma“ izvor ponosa mnogim Meksikancima.

Meksički reditelj Alfonso Kuaron osvojio je u nedelju Oskara za režiju svog poluautobiografskog film „Roma“, a film je osvojio i nagrade za najbolji strani film i fotografiju, a nazvan je po kvartu u meksičkoj prestonici gde je smeštena i radnja filma.

Film priča o dadilji indijanskog porekla, po imenu Kleo, koja ostaje trudna dok brine o porodici sa četvoro dece čiji se roditelji razdvajaju. Glumci su u većini filma naturščici – Kleo glumi Jalisia Aprisio, a mnogi su bili razočarani pošto ona nije osvojila nagradu u kategoriji za najbolju glumicu, jer je bila prva žena indijanskog porekla koja je nominovana za tu nagradu.

Reakcije na njen nastup podstakle su debatu u Meksiku zbog diskriminacije s kojom se suočava tamnoputo autohtono stanovništvo i Meksikanci mestici, što je tema koja je često potisnuta u političkim raspravama u zemlji, prenosi agencija.

