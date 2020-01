Od neviđenih fresaka u grobnici do riznice srebrnog novca

BOSTON – Arheološki institut Amerike u Bostonu koji izdaje svoj časopis dvomesečno objavio je u broju za januar/februar najvažnija otkrića tokom 2019. godine i na prvo mesto stavio do sada neotkrivenu grobnicu u Sakari u kojoj je bio sahranjen visoki zvaničnik faraona Đedkare Isesia .

Grob je raškošno oslikan i nalazi se u kompleksu u kome su sahranjeni pripadnici dvora faraona Pete dinastije koja je vladala od 2381. do 2353. godine pre naše ere.

Za ovo značajno otkriće zaslužna je ekipa stručnjaka iz češkog Instituta za egiptologiju. Oni su uspeli da nađu podzemni tunel iz koga se ulazilo u seriju soba koje su bile posebne grobnice. Ispostavilo se da je samo ova jedna prostorija bila raskošno oslikana i da je tu sahranjen zvaničnik faraona po imenu Kuvi. PO zidovima su bili ispisani na više mesta njegovo ime i funkcije „faraonov sekretar, družebenik kraljevske kuće, nadzornik Velike kuće“…

Oko hijeroglifa su naslikani pokojnikovi radnici kako obavljajju poslove koji su im određeni. Boje su neverovarno raskošne kao da nisu slikane pre 4300 godina. Na jednom od zidova je naslikan pokojnik koji sedi pred stolom na kome su ogromne količine hrane i pića.

Timom koji je otkrio ovu grobnicu rukovodio je egipatski arheolog Mohamed Megahed koji je skrenuo pažnju da su scene naslikane na zidovima veoma retke za period kada su naslikane, što je znak da se radilo o veoma važnoj osobi.

Na listi otkrića se nalazi i Čičen Ica, jedan od gradova koji su bili prestonica naroda Maja u Centralnoj Americi, a koji je imao velik sistem pećina i tunela ispod glavnih hramova i 2019. je formirana ekipa sa zadatkom da utvrdi čemu su služile te podzemne odaje. Tim su predvodili Giljermo de Anda iz meksičnog Nacionalnog instituta za antropologiju i istoriju i Amerikanac Džems Bredi sa Državnog univeziteta u Los Anđelesu.

Oni su ponovo otvorili pećinu koja je duže bila zatvorena i pokazalo se da postoji sedam ritualnih prostroija u kojima su našli 170 artefakata od keramike uključujući jednu posudu u kojoj su paljene mirisne biljke. Ona je bila ukrašena figurama boga kiše Tlaloka.

Podzemne prostorije su za Maje bile skoro isto tako važne kao one koje su bile iznad zemlje, konstatovala su dvojica istraživača i zaključila da podzemlje hramova Maja treba istražiti.

Oni nameravaju da utvrde šta je sve polomljeno i uvereni su da su to bili isti neprijatelji Maja koji su uništili sam grad Čičen Icu 1200. godine. Nadaju se da će naći artefakte koji će im pomoći da preciznije utvrde kada je grad opljačkan i srušen.

Naučnici sa Univeziteta u Kardifu koji su ispitali kosti svinja koje su pojedene kod Dorington volsa ustanovili su da su one dovedene sa ponekad dosta udaljenih mesta, cak i iz Škotske: To je otkriće donelo do saznanja da su stanovnici Engleske u neolitskom periodu bili spremni da pešače više milja da bi došli do svetih mesta i donosili su svoje svinje da bi osigurali sebi i svojim porodicama hranu dok su na putu.

To pokazuje da su starosedeoci bili mnogo pokretljiviji nego što se mislilo.

Otkriće iz Kazahstana, a to su fosilni ostaci jabuka, navelo je na zaključak da je ovo danas najpopularnije voće poteklo upravo sa tih prostora. U Kazahstanu je, naime, u jednom selu na Tia Šan planini pronađeno seme jabuke s kraja prvog milenijuma pre naše ere.

(Tanjug)