Omaž Neši Leptiru na koncertu „Nevernih beba“ u Pančevu

BEOGRAD – Tradicionalni koncert koji 14. februara grupa „Neverne bebe“ već devet godina održava u sali Centra za kulturu u Pančevu, ovog puta će imati posebno emotivan momenat – izvođenje pesme „Suze sa zvezda padaju“ na poslednji tekst Nenada Radulovića – Neše Leptira.

Uz brojne novine na repertoaru i pesme koje bend na koncertima ne izvodi često, frontmen Milan Đurđević najavljuje premijerno izvođenje pesme na tekst koji je prerano preminuli muzičar napisao na bolničkom receptu nekoliko dana pred smrt, a njegova porodica čuvala 29 godina.

U spotu, koji oslikava jedan od poslednjih dana Radulovićevog života, od tajnog odlaska iz bolnice uz pomoć mističnog prijatelja, dečaka koga glumi 14.godišnji Nikola Radulović, Nešin bratanac i budući glumac, Radulović radi stvari koje je voleo: vozi plavi bicikl široko raširenih ruku, sanjari pored vode, obilazi pozorište „Dadov“ i, kako je govorio, svoju drugu kuću, Radio Beograd.

Radulovićev lik je dočarao glumac Bojan Perić, koji u spotu nosi originalnu garderobu, Nešin sat, čita knjigu koju je poslednju pročitao u bolnici – “Tibetansku knjigu mrtvih”.

„Ovaj trenutak je za mene mnogo više od jedne pesme i trenutne inspiracije, ovo je pre svega omaž velikom umetniku, ali i način da se vratimo pravim vrednostima i onima čija je identifikacija njihovo delo. Pesma je, uz podsećanje na Nešinu tragičnu sudbinu i prerani odlazak, velika poruka života i radosti jer je on u sebi nosio i nesebično delio baš to, potpuno autentično i iskreno. Velika je to odgovornost ali i čast koju smo dobili na poverenje od porodice Radulović“, kaže Đurđević.

Nenad Radulović, popularni Neša Leptir preminuo je na današnji dan 1990. u 31. godini života, a iza sebe je ostavio vanvremenske hitove koje i danas vole sve generacije – “Grudi moje balkanske”, “Nataša”, “Jeleni umiru sami”, “Taksi”, “Vrati se”, “Srce od meda” i druge.

(Tanjug)