Opera Na uranku, 30. oktobra u Narodnom pozorištu

BEOGRAD – Opera Stanislava Biničkog „Na uranku“, prema libretu Branislava Nušića, biće premijerno izvedena 30. oktobra na Velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, pod dirgentskom upravom Stefana Zekića i u režiji Ane Grigorović.

Upravnica pozorišta Ivana Vujić podsetila je na konferenciji za novinare da će premijera biti održana na dan kada je pre 150 godina prvi put u novoj zgradi izvedena predstava, „Posmrtna slava Kneza Mijaila M. Obrenovića III“ autora Đorda Maletića.

Govoreći o operi „Na uranku“, koja se smatra prvom srpskom operom, ocenila je da je Nušić napisao veličanstven libreto koji je „mitski, antički, i u kome, naravno, kao i u antici, čovek podleže strastima, a u ovom slučaju, podstaknut sredinom, podleže strastima i ubija svoju majku.

„Ubistvo majke, kao i ubistvo sopstvene dece, ako pravimo paralelu s Medejom, jesu iskonski činovi pokušaja samospasavanja ili samoiskupljenja u okviru jedne opšte neodgovarajuće klime“, rekla je Ivana Vujić.

Prema njenim rečima, ova opera je u vezi i s prosvetiteljskom ulogom nacionalnog teatra jer, kako je naglasila, ljudi, kada se upoznaju sa svojim dobrom, bivaju pozitivno iznenađeni.

„Na kontrolnoj probi smo videli jedan sklad, vrednoću rada, dinamiku mizanscena, vrednoću hora, odličnog dirigenta, reditelja, mlade soliste i glumce“, rekla je upravnica nacionalnog teatra.

Direktorka Opere Jasmina Trumbetaš Petrović istakla je da opera „Na uranku“ pripada verističkom pravcu i naglasila da se to delo „poslednjih godina veže za mladost“.

„Zašto insistiramo na mladosti? Zato, što i poruka tog dela jeste ljubav koja je pokretačka snaga. Sama priča, odnosno siže opere, govori o ljubavi Radeta i Stanke, u čemu im smeta Redžep“, rekla je Petrovićeva i dodala da opera zavređuje posebnu pažnju jer je prepuna već poznatih melodija koje se mogu čuti širom zemlje.

Direktorka je posebno pohvalila rediteljku Anu Grigorović zbog posebnog načina postavke opere iz koje se vidi da to delo „zaista poseduje veliku snagu i nadovezuje se, na neki nacin, na Konjovićevu ‘Koštanu'“.

Trumbetaš Petrovićeva je najavila da će na trećoj reprizi 23. novembra ulogu Redžepa pevati Vuk Matić, koji će tom prilikom obeležiti i 20 godina umetničkog rada.

Dirigent Stefan Zekić rekao je da se trudio da se što više „drži“ pariture Biničkog i naglasio da mu je posebno drago što će opera „Na uranku“ biti izvedena sa orkestracijom koja je poslednji put bila izvedena 1968. godine.

„Ta opera predstavlja izuzetan spoj tadašnjih evropskih tendencija i našeg folklora i verujem da ce publika uživati u tome, kao i sa svim ovim mladim ljudima, okupljenim oko nje“, ocenio je Zekić.

Rediteljka Grigorović je kazala da joj je želja bila da postavku opere približi aktuelnom trenutku i zbog interesovanja publike.

„Ne želim da nam opera bude nešto daleko i nečitljivo, već novi pravac koji tek treba da stvori svoju publiku. Trudila sam se da u mizanscenu i postavci što više razigram sve elemente te opere – od solista, preko Hora do glumca iz ansambla Drame“, rekla je Ana Grigorović.

Sopran Evgenija Jeremić, koja ce na premijeri pevati ulogu Stanke, istakla je da ima veliku čast što će samo nakon nekoliko meseci koliko je prošlo od premijere „Koštane“, u kojoj je pevala naslovnu rolu, nastupiti u još jednoj domaćoj operi.

Tenor Marko Živković ocenio je da je uloga Radeta veoma kompleksna i zahtevna i istakao da je srećan jer mu je ovo, u veoma kratkom vremenskom periodu, treća premijera u Narodnom pozorištu.

„Ova opera ima jednu izuzetnu vrednost, partitura joj je veoma bogata i mnogo mi je drago što se ponovo našla na repertoaru“, kazao je Živković.

Bariton Vuk Zekić, kome je poverena uloga Redžepa, istakao je da mu je drago što će pevati u operi koja predstavlja nacionalno blago i izrazio uverenje da će se i „u budućnosti nastaviti s negovanjem srpske kulturne baštine kroz opersku muziku“.

Radnja opere odigrava se u srpskom selu u vreme kada je Srbija bila pod Turcima.

Ljubav Stanke i Radeta blagosilja Radetova majka Anđa. Iz prikrajka ih posmatra Turčin Redžep koji, kada Rade odlazi sa majkom, izjavljuje Stanki ljubav. Pošto ga Stanka odbija, ljutiti Redžep sprema osvetu. Uz pesmu nailaze momci i devojke i vesele se zbog predstojece svadbe. Medutim, Redžep na sav glas izjavljuje da se Radetu ne zna otac…

Opera „Na uranku“ praizvedena je u Narodnom pozorištu u Beogradu 20. decembra 1903. godine, a potom je premijerno izvedena još tri puta – 1968,1999. i 2003. godine.

