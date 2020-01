Oskarovac Kosta Gavras na Festu

BEOGRAD – Nakon više od pedeset godina karijere, čuveni reditelj, Kosta Gavras, prvi put je snimio film u rodnoj Grčkoj, na maternjem jeziku. Ostvarenje „Adults in the room“, premijerno prikazano u Veneciji, Gavras će promovisati na 48. FEST-u, zajedno sa glavnim glumcem, Kristosom Lulisom.

Tokom Gavrasove posete Beogradu biće mu uručeno i FEST-ovo priznanje – Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti.

Film „Adults in the room“ zasnovan je na knjizi bivšeg grčkog ministra finansija, Janisa Varufakisa, i prikazuje dešavanja vezana za veliku finansijsku krizu koja je potresla Grčku 2015.

Gavras nastoji da pojasni kompleksnu situaciju i prikaže pravu akciju koja se odigravala iza zatvorenih vrata, i o kojoj šira javnost ne zna previše.

Ovaj uzbudljivi politički triler može se smatrati klasičnom grčkom tragedijom: njegovi junaci nisu ni dobri ni zli, već vođeni posledicama sopstvenih ideja o tome šta je ispravno učiniti.

„Napustio sam svoju zemlju jer je tada mladim ljudima mog socijalnog statusa mogla da ponudi samo život podređen teokratskoj-demokratiji. Kao imigrantu, Francuska mi je omogućila da ostvarim svoje najluđe snove. Pre deset godina, grčka kriza gurnula je zemlju u istu situaciju koja me je naterala da odem. To me je nateralo da izrazim svoj bunt još jednom, kroz ovaj film“, izjavio je osamdeset-šestogodišnji reditelj.

U ranoj mladosti, Gavras je napustio Grčku i školovao se u Francuskoj, gde je i snimio većinu svojih filmova.

Slavu je stekao filmom „Z“, trilerom koji se bavi istragom ubistva levičarskog političara u Grčkoj, koji mu je doneo Oskara za najbolji strani film, i Gran pri žirija u Kanu.

Za film „Nestali“, o nestalima za vreme krvavog puča u Čileu, dobio je Oskara za najbolji adaptirani scenario, BAFTA za najbolji scenario i Zlatnu palmu na Kanskom festivalu.

Film „Muzička kutija“ doneo mu je Zlatnog medveda u Berlinu, a govori o suđenju mađarskom imigrantu u Americi za ratne zločine počinjene za vreme Drugog svetskog rata.

Gavrasovu filmografiju odlikuje angažovanost, hvatanje u koštac sa kontroverznim političkim temama, koje su upakovane na uzbudljiv i prijemčiv način, najčešće u žanr političkog trilera.

Zakon i pravda, ugnjetavanje, nasilje, desničarski pokreti i režimi – česte su teme njegovih filmova koji su neretko zasnovani na istinitim događajima.

Ovogodišnji Fest održava se od 28. februara do 8. marta.

(Tanjug)