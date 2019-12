Otvorena izložba u Rezidenciji ambasadora SAD

BEOGRAD – Ambasador SAD u Srbiji Entoni Godfri i njegova supruga En otvorili su večeras izložbu u svojoj Rezidenciji na kojoj su prikazali umetnička dela Vuka Vučkovića i tepiserije iz Ateljea 61 iz Novog Sada.

Ambasador je u svojoj uvodnoj reči istakao zadovoljstvo što je cela porodica, uključujući i decu koja su pristigla u Beograd, zajedno za praznike, te da svi učestvuju u otvaranju izložbe.

„Izuzetno smo zahvalni umetnicima koji su nam pozajmili ove radove da ulepšaju našu Rezidenciju. Za nas je veoma važno da razumemo kulturu Srbije, pored političke i ekonomske strane. To je sve deo komunikacije koju se nadam da ću nastaviti putujući po Srbiji i upoznajući vašu zemlju i kulturu“, kazao je Godfri.

On je istakao da je prisustvo srpske umetnosti u njihovom domu nešto što će ih svakodnevno podsećati „na kreativnost naroda Srbije koji je deo veliki doprinos u umetnosti“, kao i na to da je „teško spoznati jedan narod ako pre toga ne razumete njihovu kulturu.“

„Kultura igra važnu ulogu u našim životima. Ona nas konstatno ispiriše, zabavlja, a ponekad i provocira. Kultura ima dragocenu moć da zbliži ljude i podseti nas na to da nismo toliko različiti. Ona je odskočna daska za razmenu ideja i mišljenja“.

Među radovima našlo se i delo supruge ambasadora En koja je i bila inicijator za ovu izložbu.

„Izuzetna mi je čast što sam sarađivala sa umetnicima iz Srbije i poseta Ateljeu 61 je za mene bila dragoceno iskustvo. Bila sam oduševljena njihovim tekstilima. Inače se iz hobija time i bavim, volim da nešto sašijem, ispletem. Zato sam srećna što smo ih ugostili u našem domu“, kazala je En Godfri.

Umetnik Vuk Vučković je ovom prilikom predstavio šest svojih radova.

„Veoma mi znači što su moji radovi prepoznati i uvršteni u ovu izložbu, jer je to potvrda kvaliteta mog stvaralaštva. Divno je kada ljudi iz drugih zemalja prepoznaju kvalitet i dođu do umetnika iz Srbije. Uopšte, važno je kada se interesuju za umetnost one zemlje u koju trenutno borave“, kazao je umetnik.

Ovom prilikom predstavio se, kako objašnjeva, s dve serije radova – „Gradovi“, gde su slike Njujorka i Beograda i „Apstrakcije“ slikane na platnima.

„Slikao sam kosmičke predele, to su moja apstraktna viđenja, podsvesna igra uma ispoljena na platnu. Što se tiče gradova, osnovna razlika im je u ljudima koji ih posećuju, a ja sam jedan od njih“, kazao je Vučković.

Direktor Ateljea 61 pozajmio je za ovu priliku tri dela – Dušanke Botunjac „Cubus aurea“, Maje Mišević „Vrt“ i Maje Žižakov „Vrt“.

Ovom prilikom upriličen je i muzički program u okviru kojeg je pijanista Aleksandar Nikolić izveo dela Šopena.

Izložba će trajati do maja 2020. godine.

