Ovo je utopijsko selo gde se najbolji meri po različitosti

DRVENGRAD, 11. januara (Tan jug) – Dvanaesti Međunarodni filmski i muzički festival “Kustendorf” večeras će otvoriti dokumentarni film “Pepe, jedan uzvišeni život”, a reditelj Emir Kusturica kaže da je to rezultat ogromne inspiracije jednom životnom pričom, koja je završila političkom karijerom, a pre toga imala put poput onih junaka iz sedamdesetih godina.

“Svega je tu bilo i anarhizma i pljačke i takozvanog pozitivnog političkog banditizma, odbrane od vojne diktature i na kraju život krunisan idejom da kada predsednik odlazi, nacija plače, što mi na Balkanu ne možemo da zamislimo”, rekao je Kusturica u izjavi Tanjugu uoči otvaranja “Kustendorfa”.

Reditelj i osnivač “Kustendorfa” kaže da je 24 sata života bivšeg urugvajskog predsednika Hoze Muhike pred njegov odlazak sa te pozicije stavio u kontekst čitave životne priče.

“Tako je nastao film koji mnoge zamisli, rasplače i stvara sliku idealizma koji je nastao davno sa francuskim idealizmom i uopšte ljudskim idealizmom koji potvrđuje da je utopija moguća”, istakao je Kusturica.

Muhika je svoju slavu stekao od 2010. do 2015. godine kada je bio na čelu Urugvaja, a živeo u rustičoj kući, vozio svoju staru folksvagen bubu i veći deo svoje plate donirao u dobrotvorne svrhe.

Slične ideje je, dodaje, Kusturica sledio bivši brazilski predsednik Luiz Inacio Lula de Silva pa je uhapšen.

“Mislim da u Africi uskoro može da se pojavi neko ko će da se odrekne bogatstva poput Muhike. Čitav problem je u tome, kako on kaže u filmu, što su političari u postmonarhističkom dobu birani od većine, a žive kao manjina i čim počnu da žive kao manjina, oni više nisu izaslanici onih koji su glasali za njih. Muhika je to uradio”, rekao je Kusturica.

Čitav svetski sistem, prema njegovim rečima, ulazi u fazu degradacije i bankrota, jer sve države u svetu su slabije od korporacija.

“Osam i po posto ljudi u svetu kontroliše 87 posto svetskog bogatstva. To znači da smo se vratili u faraonsko doba i tim bogatim te države su čist višak i treba da budemo srećni kako god da ovde živimo, što imamo neke državne institucije i što ih korporacije nisu do kraja prigušile”, ocenio je Kusturica.

“Kustendorf” iz godine u godinu dobija sve više prijava od strane mladih autora koji žele da svoje filmove prikažu u Drvengradu u okviru takmičarskog programa, te je ove godine na konkurs stiglo čak 718 ostvarenja, a odabran je 21 film iz 16 zemalja.

“Ne znamo da je razlog tome što se sve više filmova snima ili to što vole ovaj festival, ali činjenica je da je “Movie Maker” uvrstio “Kustendorf” među najbolje na svetu, gde se najbolji ne meri gradacijom nego različitošću. Mi smo ovde širom otvorenih ruku i očiju dočekali mlade ljude iz čitavog sveta i istina je da je 10-15 njih u svoju referencu upisali “Kustendorf” i da im je ta referenca igrala ulogu za dobijanje sredstava”, rekao je Kusturica.

Utoliko je ovo utopijsko selo, ovde napravljeno, posvećeno mladima, dodao je slavni reditelj koji će narednih dana ugostiti i glumce Meta Dilona, Stanu Katić, Slavka Štimca, Serđia Lopeza, Marčela Fontea i druge renomirane umetnike.

Na pitanje da li bi voleo da vidi predsednika Rusije Vladimira Putina na Mećavniku i da li ga je pozvao da poseti Mećavnik tokom posete Srbiju, Kusturica kaže da će i on jednog dana doći na Mećavnik, ali da će se ovoga puta sastati sa njim u Beogradu.

(Tanjug)