Počela internet prodaja ulaznica za BFI

BEOGRAD – Počeli smo internet prodaju karata za Beogradski festival igre na našem sajtu zahvaljujući kompaniji Visa, kazala je danas Aja Jung, osnivač i direktorka festivala u prostorijama Nacionalne fondacije za igru.

Jungova naglašava da je kompanija Visa prošle godine postala sponzor festivala.

„Zajedno s preduzimljivim ljudima iz te kompanije, otklonili smo jednu od glavnih manjkavosti festivala. Ljudi su sada u poziciji da kupe karte na jednom mestu za više predstava… Naročito oni koji ne žive u Beogradu ili Novom Sadu, već u ostalim delovima Srbije, kao i svi koji žive van naše zemlje“, kazala je Aja Jung.

Ona se potom setila čoveka koji živi u Berlinu i koji je uputio opasku organizaciji BFI da je u prilici da iz fotelje kupi avio karte za bilo koju destinaciju na svetu, a nema načina da preko interneta dođe do karata za predstavu koja se izvodi u Centru „Sava“.

„Mi smo mu kupovali ulaznice, a on nam je bankovnim transferom slao novac. Fizički smo mu slali karte na njegovu adresu u Berlin. To je sve bilo jako komplikovano i sada je tome kraj. Mnogo ljudi iz regiona nas je takođe kontaktiralo sa istim pitanjem kako je moguće da u 21. veku nemamo kupovinu ulaznica preko interneta. Sada smo to promenili“, kazala je Aja Jung i dodala da se upravo dogodila mala tehnološka revolucija za festival igre.

Prema njenim rečima softver koji omogućava kupovinu ulaznica preko interneta je veoma komplikovan, jer objedinjava male i velike scene beogradskih pozorišta i dvorana gde se održava BFI.

„Softver za prodaju karata za događaje u Areni u Veroni je manje komplikovan od našeg jer se svi događaji odigravaju samo u jednom prostoru. Sa blagajna pozorišta gde se održava festival povukli smo određeni broj ulaznica i stavili u naš sistem kako bi bile dostupne poštovaocima BFI preko interneta. Internet kupovina nije samo namenjena strancima i ljudima koji žive van Beograda i Novog Sada već svima koji žele da kupe ulaznicu za predstavu istog trenutka kada vide prezentaciju tog komada na internetu“, kazala je Aja Jung.

Dodala je da veruje da je Beogradski festival igre prvi umetnički festival koji je započeo prodaju ulaznica preko interneta.

