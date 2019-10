Podgorica dobija umetnički kvart

PODGORICA – Ukoliko bi se zgrada Robne kuće u centru Podgorice adaptirala u Modernu galeriju, uži centar grada bi u potpunosti promenio izgled i tako bi se dobio umetnički kvart, izjavila je sekretarka za kulturu grada Podgorice Ana Medigović.

Ona je za Dnevne novine rekla da bi to bio prvi umetnički kvart koji bi imao i Biblioteku, Banju i Gradsko pozorište, prenosi CdM.

„To je za sada samo na nivou ideje. Prvo je potrebno sa strukom proveriti da li je to uopšte izvodljivo. Konsultovaćemo stručnjake, ljude koji se bave projektovanjem galerijskih prostora da li postoje uslovi za to. Ako to bude moguće biće to zaista sjajno. Centar bi time u potpunosti izmijenio izgled“, rekla je Medigović.

Ona je dodala i da je u planu da se sa više manjih projekata oživi gradsko jezgro.

„Adaptirana kuća Rista Stijovića u fazi je unutrašnjeg opremanja i uskoro se očekuje preseljenje legata umetnika u taj prostor. Planirano je otvaranje još novih prostora, kao i proširivanje Galerije ‘Art’. Zamisao je da u sklopu nje bude otvoren kafe, kao i prodavnica suvenira“, rekla je ona.

(Tanjug)