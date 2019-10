„Poslednji muškarac“ nova knjiga Muharema Bazdulja

BEOGRAD – Delija Ovens, Seren Svejstrup, Lujza Hej, Muharem Bazdulj, Ivan Tokin, Gordana Kuić, samo su neki od autora čije će knjige biti dostupne posetiocima predstojećeg Sajma knjiga koji će se u Beogradu održati od 20. do 27. oktobra, najavili su danas na konferenciji za medije iz Vulkan izdavaštva.

Muharem Bazdulj, koji važi za jednog od danas najčitanijih domaćih pisaca, od nedavno je autor Vulkan izadavštva, a njegovi poštovaoci moći će da se na predstojećem Sajmu knjiga upoznaju s njefovim novim romanom „Poslednji muškarac“.

Bazdulj za Tanjug kaže da napisao neobičan roman, roman koji je pomalo futurističko-utopijski.

„Neko bi pomislio da je moj novi roman naučna fantastika, ali to nije moja namera. Radnja romana počinje 2027. godine i onda u knjizi vraćam vreme unazad sve do 2020. godine. Čitalac koji je bude čitao za nekoliko nedelja, on će je čitati kao da je roman o budućnosti. Svako kasnije čitanje tog romana stavlja čitaoca u poziciji da čita o delu sadašnjeg vremena“, kazao je Bazdulj.

Poznati pisac kaže da knjiga iscrtava svet koji je jako blizak stvarnom svetu u kojem je nemačka kancelarka Angela Merkel, a američki predsednik Donald Tramp.

„U srži zapleta je život glavne junakinje koja je lekarka u Beču, a poreklom je iz Sarajeva. Paralelna nit romana prati šta se sve dešava u svetu u toj novoj postapokaliptičnoj situaciji. Neparna poglavlja prate život glavne junakinje, a parna generalno svetski kontekst i kao što to biva u romanima, te dve literarne putanje se isprepliću“, kazao je Bazdulj.

Dodao je da se u knjizi bavi muško-ženskim odnosima koji nisu ni nalik ovima koje sada poznajemo.

Osim novog romana Muharema Bazdulja, ljubitelji dela domaćih autora na Sajmu knjiga u Beogradu biće u prilici da nabave novu knjigu Ivana Tokina pod naslovom „Neli“ u izdanju Vulkan izadavaštva, dok sa istom etiketom iz pera čuvene Gordane Kuić stiže „Roman u pričama“.

Ljubitelji stranih izdanja u bogatoj ponudi moći će da odaberu, prema ličnim afinitetima, žanrovski različite naslove nastale iz pera svetski poznatih autora bestselera.

„Tamo gde rakovi pevaju“, roman „Delije Ovens, veličanstvena je pričao odrastanju i tajnama koje svi ljudi ljuborno čuvaju.

Reč je o knjizi koja je broj 1 na Amazonovoj top-listi koja je prodata u više od milion primeraka i istovremeno zauzima prvo mesto bestseler liste Njujork tajmsa.

Od Serena Svejstrupa, autora popularne TV serije „The Killing“, stiže skandinavska i svetska književna senzacija pod nazivom „Čovek od kestena“ prodata u više od 20 zemalja.

Najuticajnija turska spisateljica, Ajša Kulin, čije su knjige prodate u deset miliona primeraka, donosi novi roman, „Četiri žene iz Istanbula“, priču o ljubavi i žrtvovanju.

