Potpisan ugovor o osnivanju Međunarodne filozofske škole

ZAJEČAR – U Gradskoj upravi u Zaječaru potpisan je ugovor o osnivanju Međunarodne filozofske škole „Feliks Romuliana“ između Narodnog pozorišta Timočke Krajine – Centra za kulturu „Zoran Radmilović“ iz Zaječara i Centra za primenjenu filozofiju i društvena istraživanja.

Kako je istakao direktor ustanove „Zoran Radmilović“ Vladimir Đuričić, do sada nije bilo zvaničnog dokumenta o osnivanju škole i ovo je prvi put da se potpisuje takav ugovor iako je filozofska škola radila u dva navrata – od 1993. do 1999. godine i od 2006. do 2017. godine.

Prvi put će škola imati osnivačke akte, ugovor i pravnilnik o radu.

Cilj je, kako je istaknuto, da se obezbede takvi uslovi da škola ne zavisi od društvenih previranja i želje pojedinaca i da se ova divna ideja realizuje bez obzira na personalna rešenja bilo u filozofskom centru, u ustanovi „Zoran Radmilović“ ili u Gradu Zaječaru, stoji u saopštenju Pozorišta „Zoran Radmilović“.

Dugogodišnji direktor Filozofske škole Slobodan Divjak podsetio je na obnavljanje rada Filozofske škole 2006 godine, kada je grupa filozofa iz Beograda, među kojima je bio i on, ideju o obnavljanju škole iznela tadašnjem i sadašnjem gradonačelniku Bošku Ničiću, koji je svesrdno podržao.

„Škola je jedinstvena jer su njeni polaznici bili studenti iz svih glavnih univerzitetskih centara u Srbiji. Ona je bila najposećenija škola ovog tipa koju su osim studenata pohađali i profesori filozofije u srednjim školama i organizovali seminare unutar nje. Od predavača kroz ovu školu prošli su gotovo svi naši istaknuti teoretičari, a bilo je i stranih gostiju“, istakao je Divjak.

On je izrazio nadu da će škola postati regionalna i da će se u njoj uspostaviti dijalog između teoretičara iz Srbije i onih iz inostranstva, jer je „samo dijalog sredstvo razvoja filozofske teorije“.

Direktor Centra za primenjenu filozofiju i društvena istraživanja prof dr Milenko Bodin istakao je da je za njega izuzetna čast da postane direktor filozofske škole, u čijem radu je ranije učestvovao kao zamenik direktora.

„Ovo je primer kako jedna gradska uprava i njeni predstavnici iz oblasti kulture i jedna vrsta intelektualne sredine kao što je filozofski centar mogu da nađu ne samo zajednički interes već i da prepoznaju nešto što predstavlja nacionalni značaj. Ova škola naime reprezentuje ne samo Zaječar i Timočku Krajinu već i Srbiju, jer je odavno prešla njene granice“, rekao je Bodin.

Kako je ugovorom precizirano, grad će plaćati smeštaj, ishranu i prevoz registrovanih učesnika, kao i štampanje zbornika radova sa filozofske škole, ali ne i honorare predavača i druge troškove, kako je bilo ranije te će Filozofski centar nastojati da obezbedi sponzore.

Održavanje Međunarodne filozofske škole „Feliks Romuliana“ planirano je krajem avgusta i trajaće tri do pet dana, zavisno od broja učesnika.

(Tanjug)