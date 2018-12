„Povratak bogova“ Grejema Henkoka

BEOGRAD – Pre 20 godina Grejem Henkok je napisao knjigu „Otisci bogova“ koji je bio globalni hit jer je autor u toj knjizi pokušao da dokaže da je pre ove naše civilizacije bila jedna mnogo naprednija, ali je nestala kao posledica prirodne kataklizme.

Za razliku od Eriha Denikena, koji je izmaštao da su vanzemaljci posetili našu planetu i da su megalitske građevine kojih ima u mnogim zemljama, od Stonhendža u Velikoj Britaniji, do egipatskih piramida i zidina u gradovima Inka, izgrađene od klesanog kamena velikih dimenzija njihova dela dela, Henkok zastupa tezu da je tu naprednu civilizaciju na Zemlji uništila kometa.

Ta prva Henkokova knjiga o našim dalekim precima koji su nestali zbog prirodne kataklizme, koja nije kod nas prevedena, sada je dobila nastavak u obliku knjige „Povratka bogova“ koja dokazuje da su autorove pretpostavke koje je izneo u prvoj knjizi u stvari bile tačne i da su pripadnici te naprednije civilizacije bili žrtve tragičnih klimatskih promena.

Onaj mali broj koji je preživeo okupio je oko sebe preostala primitivna plemena i uputio ih u veštine koje su oni već znali, kao što je zemljoradnja, gradnja kuća od čvrstog materijala, hramova i njihovo oslikavanje ili ukrašsavanje skulpturama.

Njihovo prisustvo i kataklizma koja je pogodila Zemlju ušla je u sve mitove od Južne i Severne Amerike, do Indonezije i Azije.

Grejem Hankok je protekle godine proveo putujući do svih lokaliteta koji su, od vremena kada je pisao prvu knjigu, otkriveni da bi saznao tačno podatke o kataklizmi koja je pogodina našu planetu i da vidi šta je pronađeno od ostataka te nekada napredne civilizacije.

Sakupio je tako veliku količinu argumenata za posledice sudara Zemlje sa ostacima jedne džinovske komete i tako puno novih tragova o nestaloj civiulizaciji da je mogao da napiše knjigu na 500 strana koja baca novo svetlo na misterije daleke prošlosti naše planete i njenih stanovnika.

Ovo nije dopunjavanje prve knjige već knjiga sa kompletno novim svedočanstvima o najmisterioznijim tragovima koje su iza sebe ostavile elementarne nepogode i artefaktima koji su pronađeni poslednjih nekoliko godina zahvaljujući najsavremenijim aparatima za otkrivanje šta se krije u najdubljim slojevima arheoloških lokaliteta.

Tradicionalni geolozi i arheolozi koji su imali uvid u nova saznanja i videli novootkrivene predmete čije su datiranje – da su stari više od 10.000 godina – morali da prihvate kao tačno, jer su aparati za merenje starosti artefakata, poplava i otapanja leda, najsavremenija reč tehnike.

Henkok je sakupio dokaze da je negde pred kraj Ledenog doba, odnosno 12.880 godine u naš sunčani sistem uletela kometa koja se razbila u brojne fragmente od kojih je barem osam se zabilo u ledenu masu koja je pokrivala sever Severne Amerike i izazvala topljenje leda.

To je, kako tvrdi Henkok, izazvalo poplave i slivanje vode u mora. Na svom put ta ogromna količina vode je uništavala sve, od vegetacije do faune, i to je dovelo do izumiranja 35 vrsta sisara u Severnoj Americi.

To naglo slivanje nepojmljivo velike količine vode u mora podiglo im je nivo za 120 metara i tako su od jednog kontinenta koji se nalazio u moru na mestu današnje Indonezije ostali da štrče iz vode samo vrhovi planina, a ravno tlo je potopljeno.

Ostaci ljudske civilizacije koja je bila na značajno višem nivou ušli su u mitove kao bogovi koji su primitivnim ljudima pokazali kako se prave oruđa i oružja i kako se obrađuje zemlja.

Henkok insistira da treba dobro proučiti posledice svakog sudara Zemlje sa nekim od nebeskih tela, jer na Zemljinoj orbiti ima još dosta fragmenata komete koja je ozbiljno oštetila celu našu planetu, pa treba da se znamo pripremiti za takve kataklizme kako ne bismo doživeli sudbinu naših dalekih predaka

