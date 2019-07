Predavanje kustosa Luke Lo Pinta u Salonu MSUB

BEOGRAD – Kustos bečkog muzeja „Kunsthale“ Luka Lo Pinto, održaće 5. septembra u Salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu predavanje „Izložba kao jezik/prostor/činilac protivrečnih ideja, formi i iskustava“, u okviru kustoskog kursa „Šta kustosiranje može/treba da radi“.

Lo Pinto će predstaviti svoj rad, koji obuhvata pisanje, istraživanje, organizovanje izložbi i objavljivanje knjiga, a usredsrediće se na određeni broj izložbi koje je organizovao unutar i van raznih institucija.

U fokusu njegovog trenutnog interesovanja su muzeji-kuće i izložba kao živi predmet.

Luka Lo Pinto (1981) pristupa kustoskom procesu kao načinu preispitivanja različitih dela u njihovom odnosu jednog prema drugom, kako bi video šta će odatle proizaći.

Isti stav oblikovao je njegovu aktivnost kao suosnivača časopisa i izdavačke kuće „Nero“.

U bečkom muzeju „Kunsthale“, Lo Pinto je organizovao samostalne izložbe Natali di Paskije, Kamij Enro, Olafa Nikolaja, Pjera Bizmuta, Babete Mangolte, Šarlemanja Palestina, kao i grupne izložbe „Publishing as an artistic toolbox: 1989-2017“, „More than just words“, „One“, „No One and One Hundred Thousand“, „Individual Stories i Function Follows Vision“, „Vision Follows Reality“.

„Šta kustosiranje može/treba da radi“ je međunarodni kurs za nove kustose koji se ove godine održava drugi put u Beogradu.

Kurs je pokrenula Biljana Ćirić, nezavisna kustoskinja koja od 2004. godine živi i radi u Šangaju gde je organizovala i prvu izložbu Joko Ono u Kini.

Kurs je zamišljen kao godišnji program kustoskih radionica, predavanja i studijskih poseta, a cilj programa je da ojača buduće generacije kustosa i stručnjaka pomažući im da akumuliraju znanja i uspostave nove mreže i partnerstva kroz program.

Predavanja u okviru kursa, su besplatna i otvorena za javnost.

(Tanjug)