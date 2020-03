Predstavljen Festival srpskog filma u Torontu na FESTU

BEOGRAD – Festival srpskog filma u Torontu, koji ove godine proslavlja 20 godina postojanja predstavljan je danas na FESTU.

Direktor i osnivač Nenad Stanković podsetio je da je do sada prikazano preko 140 naših filmova koje je videlo skoro 40 hiljada gledalaca, a sa ciljem da se Srbima, ali i strancima u Torontu prikaže novija produkcija kinematografije sa ovih prostora.

„Želim da što više proširim prateće kulturne sadržaje koje promovišu našu kulturu i povezuju umetnike iz Srbije sa stranim filmskim stvaraocima, ali i onima koji su poreklom odavde ali stvaraju tamo“, kaže Stanković i dodaje da bi voleo da jubilarni ovogodišnji festival otvori film „Otac“ Srdana Golubovića.

Prošle godine je bio prikazan film Gorana Markovića „Delirijum tremens“, a reditelj kaže da se u Kanadi skupilo „intelektualno jezgro“ sa ovih prostora, te je zato jako važno organizovati ovakav festival.

„Možda film ne izleči nostalgiju, ali hoće znatiželju jer će oni koji su odavde otišli ponovo imati osećaj da su u toku sa duhovnim životom svoje domovine“, kazao je Marković.

Filmski kritičar Milan Vlajčić, prema njegovim rečima, najstariji je i jedini živ od novinara i kritičara koji su pratili FEST, „te ga ništa neće sprečiti da i ove godine o njemu piše.“

„Stanković me je uzeo za konsultanta i bio sam upoznat sa problemima s kojima se susreće. Mnogi autori filmova misle da ima mnogo novca pa mu traže, ali on nema ništa osim ponekih sponzora. Da Srbi ulože u nešto što je kultura i tamo i ovde, to je nemoguće“, kazao je Vlajčić.

Kritičar je kazao da Festival ima divnu i ogromnu publiku, a Stanković po njemu, radi „veliki kulturološki posao“.

Na konfenreciji za medije u Kombank dvorani bila je prisutna i ambasadorka Kanade u Srbiji Keti Čaba koja je istakla važnost ovog festivala za razvijanje odnosa dve zemlje, kao i za približavanje srpske kulture drugim nacijama koje žive na tom prostoru.

Čaba je podsetila i na razvijanje kanadsko-srpske koprodukcije, kao i na saradnju koja se ogleda u činjenici da će na Festu biti prikazano čak pre premijera kanadskih filmova, a gost će biti i veliki raditelj Atom Egojan.

Veliki broj filmova podržanih od Filmskog centra Srbije prikazani su na ovom festivalu, a dirketor FCS Gordan Matić iskazao je zadovoljstvo što se uveliko radi na bilateralnim odnosima u oblasti kulture između Kanade i Srbije, kao i na dovođenju autora i njihovih filmova iz te zemlje ovde.

