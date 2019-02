Predstavljen novi roman Branka Rosića u Beogradu

BEOGRAD – Novi roman Branka Rosića „Za sutra najavljuju konačno razvedravanje“ u uzdanju „Lagune“ predstavljen je sinoć u Jugoslavenskoj kinoteci.

Osim autora, pred publikom koja je ispunila Veliku salu Jugoslovenske kinoteke, govorili su ambasador Velike Britanije u Srbiji Denis Kif, dramaturškinja Biljana Srbljanović, pisac Filip David, novinar Teofil Pančić.

Razgovor je moderirala urednica knjige Jasmina Radojičić, a odlomke iz Rosićevog romana čitao je glumac Svetozar Cvetković.

Ukrštajući sudbine dva brata i sudbine njihovih porodica, Branko Rosić u svom novom romanu ispisuje dinamičnu i uzbudljivu priču o ljudima koji su skupo platili cenu slave.

U svetu, gde se uspeh meri brojem rasprodatih koncerata i neprestanim obaranjem rekorda gledanosti, sasvim običan život pođednako je i luksuz i propast.

Denis Kif se prisećao svog dolaska u Beograd.

„Pre pet godina Branko Rosić mi je predstavljen kao hodajuća personifikacija moderne britanske kulture u Srbiji. O tome sam već govorio na ceremoniji 2017. godine kada je Branko postao prvi državljanin Srbije kojeg je britanska kraljica Elizabeta II odlikovala za lični doprinos kulturnih veza između Srbije i Velike Britanije“ kazao je Kif i dodao da je celokupna Rosićeva estetika, stvaralaštvo i profesionalnost predstavljaju most između Britanije i Srbije.

„Takav je slučaj i sa njegovim novim romanom koji svoje junake vodi po pabovima Sohoa…feribotima i ostrvima…kroz urbanu sociologiju Mančestera…. Čitalac iz Britanije može da oseti dozu nostalgije u lavirintu referencija na blisk geografske lokacije ili omiljene pivske brendove“ kazao je Klif i dodao da nas Branko Rosić podseća koliko toga zajedničkog imaju ljudi iz Britanije i Srbije.

Filip David je kazao da nije često imao priliku da govori na promociji knjige pred velikim brojem ljudi kao što je to večeras slučaj u Jugoslovenskoj kinoteci.

„Rosić je i novinar i muzičar. U mladosti je bio član izuzetno važnog benda i čini se da kvalitet njegovog pisanja proizilazi iz bavljenja novinarstvom. Rosić pripada grupi pisaca koji žestoko pišu o stavrnosti“ kazao je David i naglasio da je Rosićeva nova knjiga inspirativna jer otvara mnogo tema od medija pa sve do migrantske krize.

„Imamo migrante koji odlaze iz Srbije i one koji dolaze u nju. Opis medijske scene kod nas u Rosićevom romanu je perfektna…Poštovanje profesionalnih kodeksa nikada nije bila jačastrane ovdašnjih medija decenijama unazad Nedostatak pro Rosić ima odličan smisao za detalje i svojom knjigom kao u romanima Branimira Ćosića pravi mapu toponima Beograda koja će biti vredna onima koji dolaze posle nas“ kazao je David.

Biljana Srbljanović je kazala da joj se veoma dopada knjiga Branka Rosića iz mnogo razloga.

„Mi smo prijatelji i dok sam čitala knjigu imala sam utisak da mi Rosa sve vreme čita u uvo. Sve što je u romanu je autentinno Rosa…Na veoma blag način, posebnim jezikom on u svojoj novoj knjizi strovaljuje najgore istine o nama samima i trenutku u kojem živimo,“ kazala je Srbljanović.

Prema njenim rečima, Rosić je tačno opisao mlade ljude, koji pripadaju generaciji njenih studenata.

„Uz sve to on je uspeo svojom prozom da se ne obračunava sa bilo kim. Nema nijedne pogrešne, teške, reči osim kada govori o svojoj generaciji koja nije uspela da napravi makar jednu savremenu vrednost koja bi mogla da zameni ideološku liniju koja podrazumeva postere u dečijoj sobi od dinsaurusa, Hari Potera pa preko Zvezde i Partizana sve do Putina i izmišljenog pokreta „Čast“ kazala je Srbljanović i dodala da se knjiga čita kao scenario i da bi roman mogao da se pretoči u izuzetnu seriju.

Teofil Pančić je kazao da mu se naročito dopada beogradski deo romana.

Rosić je napomenuo da mu je velika čast što tako pametni ljudi govore i njegovom romanu.

„Da sam arheolog bavio bi se nekim Indijanom Džonsom iz Vrčina ili Grocke, ali pošto radim u medijima pisao sam o onome što znam“ kazo je Rosić.

Nakon promocije knjige nastupili u Ana Stanić i Magic Bush.

