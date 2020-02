Predstavljena knjiga Nobelovca za mir Šimona Peresa

BEOGRAD – Knjiga „Ovde nema mesta za male snove“ Šimona Peresa, bivšeg izraelskog predsednika i dobitnika Nobelove nagrade za mir, predstavljena je u beogradskom hotelu Hilton.

Autobiografijsko delo jednog od tvoraca modernog Izraela izdao je Službeni glasnik, a direktorka Jelena Trivan istakla je ovom prilikom da se radi o „najfascinantnijoj knjizi koju su do sada objavili jer se može tumačiti i kao knjiga o Izraelu, lična biografija, knjiga o miru“, a ona je vidi kao „bukvar za vođe.“

„Izrael je bio njegov san, život i poziv. Sve je uradio za svoju naciju. Od mladih dana su mu se podsmavali zbog njegovog ozbiljnog shvatanja vere, a kasnije su mu se podsmehivali i iskazivali nepoverenje kada je govorio o nuklearnom programu. Ali to nije umanjilo njegovu hrabrost da se suprotstavi svakom“, kazala je sinoć Trivanova.

Citirajući Peresove reči da „vođa ne može da bude bez vizije“, istakla je da je on uvek bio čovek s vizijom, neko ko je stajao iza svojih reči kada je govorio da „ideju definiše njena moralnost i valjanost“, kao i da njegovu kontradiktornost najbolje pokazuje činjenica da je učestvovao u svim ratovima, a dobio je Nobelovu nagradu za mir.

„Mir je nužnost, a ne izbor, to je on govorio i njega su okolnosti navele da uđe u rat. Peres je život završio ostavivši mirovnu zaostavštinu, ali i naučnu, jer Izrael sada ima najviše startap inovacija“, rekla je direktorka Službenog glasnika.

Kako je rečeno, kroz ovu avanturističku priču o stvaranju jedne države promiču najvažnija lica svetske politike u drugoj polovini 20. veka, ali i mnogo manje poznata lica, koja su u teškim vremenima prihvatila sopstveni izazov i vođstvo jednog čoveka – dovoljno hrabrog da se izbori za svoje snove.

O autobiografiji Peresa govorila je i ambasadorka Izraela Alona Fišer-Kam koja je istakla da kroz ovu knjigu Šimon govorio o ostvarivanju snova, ne samo o sanjanju, jer je on bio „čovek sa vizijom, ali ujedno i praktičan.“

„Neko bi rekao da su te dve stvari kontradiktorne, ali Peres bi dokazao da su to sinonimi. Jer kada imate cilj, znate koliko vam je do njega potrebno da dođete. Zato ova knjiga pokazuje početnu tačku, put i destinaciju. Ona pokazuje Šimonovo putovanje, njegovu biografiju, a Peresova biografija je istorija Izraela“, kazala je ambasadorka.

Ona je istakla da je ova knjiga s pogledom u budućnost, za nove generacije, „svedočanstvo o maštanju i sanjanju velikih snova.“

Da je autobiografija Nobelovca poučna za svakog lidera, smatra Nenad Popović, ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj u Vladi Srbije, a prema njegovim rečima, „Izrael je bio zemlja bez budućnosti, a uz Peresa postao je startap nacija.“

„Reč inovacija vezuje se za Šimona Peresa. Sve ovo čudo koje se desilo – tehnološko, preduzetničko, inovativno u Izraelu vezano je za njegovo ime. On je natarao pustinju na povlačenje“, kazao je Popović.

Političke i bezbednosne snage Izraela, kako je ministar kazao, ne bi bilo bez ekonomske snage koju je napravio Peres.

„Izrael je sinonim za bezbednost. Ne samo vojne, nego i sajber bezbednosti. Šimon koristi jedan izraz veoma interesantan „odgajanje nauke“, on pokazuje da se nauka razvija i odgaja kao dete. Znanje je bilo najjače oružje za oblikovanje budućnosti“, kazao je Popović.

Prema njegovim rečima, najvažnije što je Peresa izdvojilo jeste to što njegova zemlja gleda na svetsko tržište, privlačenje velikih korporacija.

„Srbija može mnogo da nauči od Izraela, i verujem da ćemo mnogo toga primeniti u budućnosti, a da smo mnogo toga i do sada uradili. Pokazuje nam kako da razvijamo ekonomiju, kako da čuvamo našu teritoriju, kako da se razvijamo jaćajući ono najbolje što imamo naše znanje“, kazao je ministar.

Peresov sin Cemi Peres, počasni gost na promociji, rekao je da je ono najvrednije što je naučio od oca, kako je kazao, bilo je to da uvek gleda u budućnost. „Ono što ćete naučiti kroz ovu knjigu jeste to da možete da budete kontraverzni, i mogu s vama da se ne slažu ali vi morate da delate ako verujete da je to dobra odluka. Morate imati viziju. Bez straha da oblikujete i stvarate budućnost“, kazao je Peres.

Najteže po njegovom ocu je, kako kaže, bilo sklopiti mir sa neprijateljem – „to zahteva više hrabrosti.“

„Verovao je da je liderstvo služenje nečemu većem od sebe i pokušao je to da objasni liderima širom sveta. Želeo je da ih nauči da ne služe svom egu, već višem cilju“, rekao je Peresov sin i zaljučio da je poruka njegovog oca ljudima da se „ne plaše da sanjaju velike snove.“

