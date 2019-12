Preminula legendarna francuska glumica (foto, video)

View this post on Instagram

Je la croisais souvent le midi rue de Buci ou boulevard Saint Germain attablée avec son chapeau, même une fois il n'y a pas longtemps j'ai déjeuné assise derrière elle. Je suis triste d'apprendre le décès d'Anna Karina immense actrice, icône de la nouvelle vague. Ça va me manquer de ne plus la croiser… #annakarina