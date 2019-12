Preminuo poznati američki glumac Deni Ajelo

NJUJORK – Poznati američki glumac Deni Ajelo preminuo je u Nju Džersiju u 86. godini.

Ajelo je bio najpoznatiji po ulogama u filmovima „Uradi pravu stvar“ (Do the Right Thing) i „Moonstruck“.

„S velikom tugom izveštavamo da je Deni Ajelo, voljeni suprug, otac, deda, glumac i muzičar preminuo sinoć nakon kraće bolesti“, navodi se u saopštenju njegove porodice.

Ajelo je filmsku karijeru počeo sredinom 70-ih godina prošlog veka, a često je igrao policajce, mafijaše i „loše momke“ iz Njujorka.

Bio je nominovan za najprestižniju filmsku nagradu Oskar u kategoriji za najboljeg glumca za ulogu u filmu „Uradi pravu stvar“ iz 1989. godine, a izuzetno je hvaljena i njegova uloga u filmu „Moonstruck“ iz 1987.

(Tanjug)