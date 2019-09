Profesionalci iz muzičke industrije na Indirekt festivalu

BEOGRAD – Bajaga, Gile iz Električnog Orgazma, Aleksandra Kovač, Dušan Kovačević – direktor Exit festivala, Detlef Sćwarte – osnivač legendarnog Reeperbahn Festivala, Fabian Stilke iz Universal Music-a, frontmen sastava S.A.R.S. – Žarko Kovačević, Stray Dogg…samo su neki od 59 predavača iz sveta muzike koji će učestvovati na Indirekt konferenciji.

Konferencija se održava od 2. do 4. oktobra u sklopu Indirekt festivala u prostoru Beogradskog marketa, a ulaz je slobodan, dok će se koncerti više od 38 izvođača, među kojima su i Bojana Vunturišević, Marčelo, Ana and The Ćanges, Detour, Porto Morto, Ljubičice i Turisti i mnogi drugi, održati na deset lokacija u Beogradu.

Inače, koncert sastava Detour koji će otvoriti festival rasprodat je.

Među temama Indirekt konferencije su autorska prava, PR i društvene mreže za muzičare, mediji i komunikacije, digitalna distribucija muzike, izdavaštvo, zakazivanje koncerata i turneja, pisanje projekata, ali i vidljivost žena u muzičkoj industriji.

Zvaničan streaming partner konferencije je Xplore Music, nova muzička aplikacija koju je lansirao Vip mobile, a u specijalno dizajniranom Xplore corneru svi posetioci će moći da se druže, održavaju sastanke, rade, ali i da probaju Xplore music aplikaciju.

Partneri ovogodišnjeg festivala su: Gete institiut Beograd, Vip mobile – Xplore music, Universal Music, Impala – asocijacija nezavisnih izdavača Evrope, RUNDA – regionalna asocijacija nezavisnih izdavača Balkana, Balkan Rock, Inbox, Huge Media i Kontra, dok se festival realizuje uz finansijsku podršku SOKOJ-a.

Organizator festivala je Ammonite uz podršku koncertne agencije Long Play.

