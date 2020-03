Program festivala 'Pozorišno proleće' predstavljen u Zvezdara teatru

Program festivala „Pozorišno proleće“ koji će se održati od 6. do 13. aprila u Šabačkom pozorištu, predstavljen je danas u Zvezdara teatru.

„Pozorišno proleće“ se održava od 2016. godine, kao festival najreprezentativnijih produkcija institucionalnih pozorišta Srbije.

Na festivalu će učestvovati predstave „Sumrak bogova“ Beogradsko dramsko pozorište, „Kosa“ Pozorište mladih Novi Sad i Novosadsko pozorište, „Semper idem“ Narodno pozorište Sombor, „Travnička hronika“ Srpsko narodno pozorište Novi Sad i Narodno pozorište Sombor, „Upotreba čoveka“ Novi tvrđava teatar, Budva grad Teatar, Eastwest centar iz Sarajeva, Novosadsko pozorište, „Lepa Brena project“ Bitef teatar, „Tre sorelle“ Zvezdara teatar. U čast nagrađenih biće odigrana predstava „Nečista krv“ Pozorišta „Bora Stanković“ iz Vranja.

Dušan Kovačević, predsednik umetničkog saveta ovog festivala, je istakao da šabačka publika sa nestrpljenjem očekuje ovaj veoma značajan festival.

Selektor i osnivač festivala Zoran Karajić je od oko 45 predstava koje je tokom godine pogledao, izabrao najbolje. „Svaka selekcija je lični stav. Moj zadatak je bio da pronađem temu koja može da se provuče kroz sve predstave, a ta tema ove godine glasi „VREME, OTISAK, SEĆANJE“. Zanimalo me je kakav je čovekov otisak u vremenu, da li možemo išta da protumačimo iz njega? Takođe, hteo sam da napravim najbolju moguću lepezu predstava za šabačku publiku“, objasnio je Zoran Karajić.

Glumica Mira Banjac, koja je član umetničkog saveta festivala, govorila je o suštini organizovanja pozorišnih festivala, koji su za nju zapravo veoma značajni pozorišni susreti.

„Festivali nisu samo spektakl velikih predstava, već i susreti. Mene zanima i pozorište iz Prilepa, iz Kruševca, iz Stepojevca, da čujemo koje su i njihove muke. Okupiti ljude u jednu predstavu to je veoma teško i svaka nova predstava je veliki uspeh. Postoji jedan neverovatan entuzijazam kod glumaca, energija i ljubav od početka karijere pa do kraja. Pozorište je za mene apsolutno broj jedan. To je susret sa živom publikom. Mi tačno znamo koliko smo publici dali tokom večeri.Najvažnije je koje utiske i osećanja publika nosi sa sobom nakon predstave. Dok sam živa ja ću uvek biti oko festivala i oko pozorišta, jer to je moj život“, kaže Mira Banjac.

Glumac Vojislav Brajović, takođe član umetničkog saveta festivala, ocenio je da su „pozorišta bila puna i tokom devedesetih godina jer ljudi znaju da ih u pozorištu niko neće lagati. Ljudima je dosta primitivizma. Čovek kao socijalno biće hoće da bude uz nekoga, zato su pozorišta puna i danas. Važno je da ne izneverimo našu publiku, zbog koje zapravo i postojimo.“

Dragana Bošković je izrazila posebno zadovoljstvo što će u šabačkoj biblioteci biti odvojena polica za prevode Dragice Rosić, koja je prevodila sa grčkog jezika i na grčki najlepše stranice literature. i izrazila nadu se da će u okviru ovoh festivala biti ustanovljena nagrada za dobar prevod koja bi nosila ime Dragice Rosić, koja nas je prerano napustila.

Milena Minja Bogavac, direktorka Šabačkog pozorišta, predstavila je prateći program festivala, koji čine okrugli stolovi nakon odigranih predstava, javna čitanja odabranih tekstova sa konkursa Sterijinog pozorja, tribina koju moderira Svetislav Jovanov, pričaonice, program posvećen deci i mladima na sceni „Lasta“, i brojni drugi sadržaji, koji imaju cilj da festivalsku atmosferu izmeste i izvan samog pozorišta u grad.

O predstavama će odlučiti žiri koji čine Dino Mustafić, Gabriela Abrašovič i Gordana Gadžić, dok će u sastavu novinarskog žirija biti Olivera Milošević, Milan Vlajčić i Dragan Jovićević.

(Beta)