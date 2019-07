Projekcija filma „Šavovi“ večeras na festivalu u Puli

PULA – Nagrađivani srpski film „Šavovi“ biće večeras prikazan u Istarskom naradnom kazalištu u Puli, u okviru programa „Manjinske koprodukcije“ Pulskog filmskog festivala.

Glumica Snežana Bogdanović, koja igra glavnu ulogu u tom filmu, reditelj Miroslav Terzić, glumci Pavle Čemerkić i Uliks Fehmiu, koji je i producent ovog ostvarenja, uoči večerašnje projekcije razgovarai su sa novinarima.

Reditelj Terzić kaže da je inspiraciju za film „Šavovi“ pre 18 godina našao u jednom novinskom tekstu o otetim bebama iz porodilišta.

„Tada sam se spremao da postanem otac i taj novinski tekst me je lično veoma pogodio. Istraživanje me je dovelo do Drinke Radonjić koja nam je ispričala svoju priču od koje smo mi napravili film. Naše ostvarenje je delom fikcija a delom realna priča o Drnki Radonjić“, rekao je Terzić.

Prema njegovim rečima, procenjuje se da u Srbiji postoji 500 slučajeva nestale dece iz porodilišta kao što je to bio slučaj sa Drinkom..

Dodao je da za sada nema konkretnu odluku o izboru scenarija po kejm će snimiti novi film.

Govoreći o glumcima, kaže, da Snežana Bogdanović ima iste oči kao Drinka Radonjić.

„Kada sam razgovarao sa Drinkom znao sam da će je Snežana najbolje oživeti na velikom platnu. Svima nam je stalo da opravdamo Drinkino poverenje i znao sam da će Snežana najbolje to uraditi“, kazao je Terzić.

Bogdanovićeva je napomenula da je čitavu priču prvenstveno doživela kao majka i obična osoba, pa tek onda kao glumica.

„Znala sam da ne treba svoju vizuru priče u prvi plan već Drinkinu. Razgovarali smo dugo, naučila me je da šijem u njenoj maloj krojačkoj radnji. Ušla sam u njen svet pa sam kao glumica svašta ukrala od nje“, rekla je.

Rekla je da će publika u Puli, baš kao i na svim festivalima gde je film prikazan biti u prilici da vidi ličnu dramu uokvirenu u film.

„Drinka mi je kazala da je plakala kada je niko ne vidi…Snažna žena ni nalik meni“, kazala je Bogdanović.

Uliks Fehmiu kao producent filma kaže da je „Šavovi“ lepo primljen od publike i stručne javnosti na svim festivalima gde je prikazan.

„Gabi Novak je otpevala jednu numeru za film iako nije snimila ništa 15 godina što je za nas bila posebna čast. Čeka nas dosta festivala na kojima će ‘Šavovi’ biti prikazani. Idemo u Francusku, Kanadu…Film je otkupljen u Brazilu, Argentini, Boliviji, Kolumbiji, Slovačkoj, Kini…Dobar život imaju ‘Šavovi'“, kazao je Fehmiu.

