Provokativni slovenački bend Laibać 4. decembra u Beograda

BEOGRAD – Jedna od najprovokativnijih grupa sa prostora bivše Jugoslavije, majstori performansa i angažovanog muzičkog stvaralaštva, kultni slovenački kolektiv Laibać 4. decembra održaće ekskluzivni koncert za svoje najveće fanove u beogradskoj Kombank dvorani.

Laibać stiže u Beograd u okviru svetske turneje na kojoj predstavljaju svoj poslednji album „The Sound of Music“, izdat krajem 2018. godine, saopštili su organizatori.

Ovaj album nastao je kada je Laibać kao prvi rok bend sa Zapada posetio Severnu Koreju 2015. godine povodom sedamdesetogodišnjice oslobođenja te zemlje, a sadrži pesme izvedene tom prilikom, kao i muziku iz tada snimljenog dokumentarnog filma „Dan oslobođenja“.

Pored numera sa novog albuma, publika će na koncertu u Beogradu moći da čuje i najveće hitove iz svih faza benda, kao što su „Life Is Life“, „Resistance Is Futile“, „Smrt za smrt“, „Now You Will Pay“, „Eurovision“, „The Whistleblowers“, te nove pesme napisane za naučno fantastični film „Iron Sky – The Coming Race“, u režiji Tima Vuorensole, koji se trenutno prikazuje u evropskim bioskopima.

Uvek na vetrometini kritike, uvek jasno iskazujući svoj stav prema savremenom svetu, Laibać predstavljaju istinske umetnike na muzičkoj sceni, a svaki njihov nastup predstavlja multimedijalni spektakl kojim na najneposredniji način komuniciraju sa svojom posvećenom publikom.

Ulaznice za ovaj događaj biće dostupne od utorka, 24. septembra u podne na blagajni Kombank dvorane i putem Gigstix prodajne mreže, a prve kupce očekuje i vrlo limitiran broj ulaznica po poklon ceni od 1.690 dinara.

(Tanjug)