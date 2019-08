Prve dve epizode serije “Grupa” prikazane u Sarajevu

SARAJEVO – U okviru programa “Pretpremijere” sinoć su na Sarajevo Film Festivalu prikazane prve dve epizode serije “Grupa”, autora Dragana Đurkovića i Uroša Tomić koja se bavi dilovanjem droge kao jednim od najvećih problema mladih danas.

Tomić objašnjava da je to istovremeno i kriminalistička, policijska serija, i porodična i tinejdž drama, a osnova za to je pilot epizoda “Odeljenje” koja je pre pet godina bila hit na “Jutjubu”.

“Motiv je bio da se napravi priča o sadašnjoj generaciji i njihovim problemima, a glavni je dilovanje droge”, rekao je Tomić u izjavi Tanjugu.

Nova serija RTS-a prati tri priče.

U fokusu prve je policajac Gaga koga će istraga zločina dovesti do Strahinje, čoveka za koga sumnja da je umešan u ubistva.

Kriminalac Strahinja, koji pokušava da legalizuje svoje poslove ucenama i potkupljivanjem, stožer je druge linije priče, dok treća linija priče prati tinejdžera Vanju, koji će se sticajem teških okolnosti naći između policajca i kriminalca.

“Imali smo jako puno stručnih saradnika i sa jedne i sa druge strane zakona, policajce, novinare koji se bave kriminalom, bivše dilere i klince koji su bili u tome i to je doprinelo da serija bude autentična, ali svakako da morate da napravite nešto atraktivno, što će biti i zabavno i duhovito i uzbudljivo. Pažljivo smo proučavali stvari vezane za omladinu i policijski rad i nadam se da će se to osetiti kao neko osveženje”, objasnio je Tomić.

Primećuje da se često, kada se govori o problemim mladih, pominje raspad porodice, ali to, dodaje, nije baš tako.

“Ne može sve da bude na porodici, jer ta deca idu u školu, napolju su i na internetu. Nije stvar ni u finansijskim problemima, jer mi vidimo porodice koja imaju finansijsku sigurnost i to su fine porodice. Međutim, dilovanje droge je danas normalno i realno. Današnje generacije to doživljavaju kao biznis. Znaju oni da je to ozbiljan kriminalni posao, ali oni gledaju samo kako da zarade i idu dalje”, istakao je Tomić.

Scenaristi serije su Katarina Mitrović, Staša Bajac, Gvozden Đurić, Đorđe Milosavljević, Strahinja Madžarević, Vladimir Đurđević, Dunja Matić i Mirjana Novaković.

Reditelji su, pored Tomića, Ivan Stefanović, Slobodanka Radun, Jelena Gavrilović, Nemanja Ćeranić, Miloš Radunović i Gvozden Đurić.

“Trudili smo se da okupimo tim mladih scenarista u kombinaciji sa iskusnim scenaristima, isto tako i kod reditelja i uspostavili smo sistem kako će svaka epizoda biti urađena i ja sam oduševljen”, rekao je Tomić.

Glumci su, kaže, ono najbolje u seriji, a to su Igor Benčina, Denis Murić, Filip Đurić, Vojin Ćetković, Dejan Lutkić, Jasna Đuričić, Milica Trifunović, Branka Katić, Nela Mihailović, Bojan Žirović, Irfan Mensur, Matea Milosavljević, Boris Isaković, Ivana Zečević, Mili, Pavle Mensur.

Tomić je vrlo zadovoljan prvim reakcijama u Sarajevu.

“Nama u seriji igra jako popularan reper Mili. Nismo ni znali koliko je popularan kada smo ga izabrali jer je veoma talentovan za glumu i igra nešto što je proživeo na neki način. Tako da je došlo mnogo klinaca zbog njega i oduševljeni su likovima koji su njihova generacija”, kazao je Tomić.

“Grupa” je jedna od pet serija koje se prikazuju u okviru programa “Pretpremijere” Sarajevo Film Festivala, uz “Senke nad Balkanom”, “Besa”, “Jezero” i “Familija Markovski” i sve konkurišu za nagradu publike koja će biti dodeljena 22. avgusta u ponoć.

Emitovanje serije “Grupa” počinje u oktobru na RTS-u.

(Tanjug)