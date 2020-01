Retrospektivna izložba Goranke Matić 18. jula u MSU

BEOGRAD – Zoran Erić, šef odeljenja umetničkih zbirki Muzeja savremene umetnosti najavio je deo programa za 2020. godinu na današnoj konferenciji za novinare u prostorijama muzeja.

Erić je napomenuo da se kustoski tim odmah nakon ponovnog otvaranja MSU suočio sa politikom realnog i izvodljivog u odnosu na budžetske kapacitete muzeja.

„Pokušali smo da odgonetnemo šta nam je činiti osle tako važne i velike ozložbe kao što je Čistač Marine Abramović. sada smo se vratili na uobičajne budžetske mere. Naša ideja je da produkciju u ovoj godini započnemo brigom o matičnosti, zapravo brigom o sopstvenoj kolekciji“, kazao je Erić.

Prema njegovim rečima prva izložba u MSU predstaviće 28. marta akvizicije muzeja.

Kustoski tim će činiti Mišela Blanuša, Svetlana Mitić, Rajka Bošković i Žaklina Matić i one su osmislile naziv izložbe akvizicija MSU „Refleksije našeg vremena“.

„To su akvizicije MSU od 1993. godine pa sve do do danas. To je širi presek koji predstavlja različite otkupne politike različitih timova muzeja. Biće to prilika da vidimo kako se vodila otkupna politika muzeja kroz devedesete godine prošlog veka i u prvoj deceniji 21. veka“, kazao je Erić i dodao da je kroz otkup i poklone u MSU u tom periodu stiglo oko 800 dela.

Erić najavljuje i retrospektivnu izložbu fotografkinje Goranke Matić koja je nedavno dobila nagradu za životno delo.

„Predstavićemo njen razvojni put od rok fotografija i portreta protagonista rok scene na jugoslovenskom prostoru, pa preko protesta u Beogradu…sve do projekata koji su bili vezani za kulturu sećanja. Kustoskinja izložbe je Una Popović“, rekao je Erić i dodao da je otvaranje te izložbe planirano za 18. jul.

Dodao je i da bi 7. novembra trebalo da bude otvorena izložba pod nazivom „Efekat pregleda“

„U saradnji sa Blankom Delatore, kustoskinjom iz Španije, pripremam projekat koji se bavi klimatskom pravdom koja je sve više aktuelna tema u svetu“, kazao je Erić navodeći da je naziv „Efekat pregleda“ pozajmljeni iz jedne knjige i bavi se pogledom astronauta na zemlju.

(Tanjug)